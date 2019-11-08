В Таразе найден пропавший 10-летний мальчик

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ориентировка о пропаже в Таразе 10-летнего мальчика Тимура Жиенбая, разосланная департаментом полиции Жамбылской области, оказалась актуальной только сутки – полицейские сработали оперативно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

По информации департамента полиции, 10-летнего Тимура Жиенбая последний раз в Таразе видели в полдень 6 ноября. Он шел из пятого микрорайона по направлению к первому - второму микрорайонам. Был одет в школьную форму, при себе имел рюкзак.

«Пропавший 6 ноября текущего года 10-летний мальчик найден 7 ноября сотрудниками отдела криминальной полиции управления полиции города Тараза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По сведениям полицейских, ребенок находился в городском массиве Шолдала. Этот дачный массив, находящийся в 15 километрах от Тараза, недавно вошел в черту города.

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, подобные случаи в последнее время не редкость. С начала года зафиксировано около 60-ти фактов «пропажи» несовершеннолетних.

Напомним, на днях двое суток сотрудники департамента полиции Жамбылской области искали 17-летнюю ученицу 11 класса Доктырбай Асылжан, которая вышла из дома и исчезла. Спустя сутки, девушка вышла на связь со своей тетей и просила передать маме, что с нею всё нормально. Полиция продолжила поиски и обнаружила беглянку у родственников в Байзакском районе, расположенном неподалеку от города Тараза. Как стало известно, накануне у девушки произошла ссора с матерью из-за дня рождения и это, якобы, послужило причиной ее исчезновения.

«Как утверждают сотрудники ювенальной полиции, чаще всего дети трудного подросткового возраста уходят из дома, поссорившись с родителями. Бывает, что исчезают слишком самостоятельные дети, которых тянет к приключениям и путешествиям. Однако во всех случаях полиция ведет тщательное расследование. При этом приходится отвлекать значительные людские и технические ресурсы департамента, которые пригодились бы для обеспечения общественной безопасности граждан», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.