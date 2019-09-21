В Таразе начался суд над подозреваемым в убийстве 8-летней девочки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Семь томов уголовного дела по обвинению в двух эпизодах изнасилования начал в закрытом режиме рассматривать Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из эпизодов - резонансное дело об убийстве 8-летней Аруай Берик в городе Каратау.

Напомним, 24 апреля этого года в полицию обратилась жительница города Каратау с заявлением о пропаже ее восьмилетней дочери Аруай. Поиски начались сразу по всей территории города, и на следующий день на окраине города был обнаружен обгоревший труп. По фрагментам оставшейся одежды предварительно мать опознала свою пропавшую дочь.

Спустя несколько дней жамбылские полицейские задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки. Им является гражданин РК, коренной житель города Каратау 37-ми лет, не работающий, женатый, ранее судимый по ст. 175 ч. 2 УК РК (кража).

В поисках пропавшей девочки участвовали не только профессиональные опытные сотрудники правоохранительных ведомств, но и простые жители города Каратау. Дело было взято на контроль министром внутренних дел генерал-майором Тургунбаевым и акимом Жамбылской области Аскаром Мырзахметовым.

Досудебное расследование проходило по ст. 99 ч. 2 УК РК (убийство в отношении несовершеннолетней). По словам руководителя департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева, найдены вещественные доказательства, полностью изобличающие вину задержанного гражданина, подозреваемого в совершении этого жестокого преступления.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области, уголовное дело по обвинению Ж. Байдильдаева в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 24 ч.3 - 120 ч.4 (по инциденту 2013 года), а также 121 ч.4 и 99 ч. 2 УК РК, поступило в суд 9 сентября.

«Органами уголовного преследования подсудимый Ж.Байдильдаев обвиняется в покушении на изнасилование в апреле 2013 года с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Это совершено в отношении заведомо малолетней Т. 2001 года рождения. Кроме того, подсудимый обвиняется в совершении насильственных действии сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении заведомо малолетней Берик Аруай, 2010 года рождения. А также в убийстве, то есть противоправном умышленном причинении смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с насильственными действиями сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего лица», - говорится в сообщении суда.

Предварительное слушание проведено с участием государственного обвинителя прокурора управления прокуратуры Жамбылской области Гани Курманова, адвокатов подсудимого и потерпевшей, законных представителей подсудимого и потерпевшей.

«Постановлением суда главное судебное разбирательство назначено в общем порядке, в закрытом судебном заседании, в зале судебных заседаний Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области на 3 октября в 11:00», - сообщает пресс служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.