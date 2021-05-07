В Таразе начались прививки вакциной Нayat-Vax

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылскую область поставлена первая партия вакцины Нayat - Vax, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О проведении вакцинации в жамбылском регионе рассказали в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

«В Жамбылскую область ожидается поступление 60 тысяч доз этой вакцины уже в мае. Сейчас поставлена первая партия вакцины Hayat-Vax (SARS-CoV-2,Vero Cell) с сертификатом соответствия продукции, произведенная фармацевтической промышленностью Объединенных Арабских Эмиратов и китайской компанией Sinopharm. По официальным данным, более 50 миллионов доз вакцины направлено в 34 страны мира. В Казахстане «Самрук Казына» профинансировал закуп миллиона доз вакцины Hayat – Vax для населения страны, а также работников своих компаний (железнодорожников, химиков, Казахтелеком, Казпочты, газовиков и других), а также членов их семей», - рассказали в ведомстве.

Препарат Hayat-Vax (SARS-CoV-2, VeroCell) против коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 – это инактивированная вакцина. В ответ на введение инактивированной (убитой) и очищенной частицы вируса коронавирусной инфекции в организме стимулируется иммунная система, вырабатываются специфические антитела. В таком состоянии вирус не может наносить вред организму. Эта вакцина показана лицам в возрасте от 18 лет и старше, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, но при отсутствии их обострения. Не рекомендуется лицам с тяжелыми аллергиями, беременным, кормящим и детям младше 18 лет.

Перед получением прививки человек проходит осмотр и обследование врача, который принимает решение о выдаче разрешения на получение прививки. После вакцинации могут быть боли на месте инъекции, покраснение, небольшой отек, подъем температуры, небольшая головная боль, недомогание, редко сыпь. Продолжительность этих проявлений, как правило, не превышает трех дней и не требует специального лечения. Вакцинация состоит из двух прививок с интервалом между прививками 21 день. После вакцинации каждый привитый находится под медицинским наблюдением в медицинской организации, находящейся рядом с прививочным пунктом. В случае появления нежелательных проявлений рекомендуется обратиться к участковому врачу, пояснили в ведомстве.

По информации облуправления здравоохранения, с 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 31 500 доз вакцины «Спутник V». В первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями. У вакцинированных граждан жалоб не имеется. Иммунизация против коронавируса продлится до конца текущего года, планируется привить более 600 тысяч жителей более миллионного населения жамбылского региона.

Напомним, в регионе действуют передвижные медицинские комплексы по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, открыто 36 прививочных кабинетов. На самом крупном таразском рынке «Ауыл Береке» работают два передвижных медицинских комплекса, приспособленные для вакцинации населения от коронавируса. Бригады медицинских работников городских поликлиник и центра ЗОЖ ТОО «Зер-кумис» проводят разъяснительную работу, раздают памятки и листовки.

Прививочные бригады медработников городских поликлиник № 4 и № 5 в передвижных медицинских комплексах в первые дни мая провели вакцинацию в микрорайоне Мынбулак, на территории рынка «Кайкармет», и на территории торгового центра «Small». С начала февраля текущего года в регион поступило 2 000 доз отечественной вакцины QazVac, рассчитанных на 1 000 человек, и 89 700 доз российской вакцины «Спутник V». По состоянию на 3 мая всего в области привито первым компонентом вакцины 68 294 человека.