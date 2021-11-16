В Таразе началась вакцинация подростков препаратом Pfizer

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Кампания по вакцинации препаратом Comirnaty от Pfizer подростков в возрасте 12 - 17 лет, а также беременных и кормящих женщин, началась в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе облуправления здравоохранения, пункт вакцинации, где доступна вакцина западных разработчиков, расположен в городской поликлинике №5.

Одним из первых вакциной Pfizer привился ученик 11 класса школы №42 Николай Юркин. Поддержать своего ребенка пришла мама Наталья Маркова.

«Первую прививку «Спутник V» получил старший сын, ему 21 год, - рассказала она. - Вакцинацию перенес хорошо, никаких побочных эффектов не было. Поэтому, когда встал вопрос о вакцинации младшего сына, то мы решили согласиться. В школе нам подробно рассказали о вакцине Pfizer, которая себя хорошо зарекомендовала как надежная защита от коронавируса. Конечно, переживала, всю ночь не спала, но сегодня пришли и сделали прививку. Теперь через 21 день придем на второй тур вакцинации».

Перед вакцинацией врачи провели медосмотр подростков, предоставили необходимую информацию о вакцине Pfizer и ответили на интересующие вопросы. После проведения процедуры вакцинированные находились в течение получаса под наблюдением. Все чувствовали себя хорошо, осложнений не было.

«С 1 февраля в Казахстане проводится вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего в Жамбылской области планируется привить 631 300 человек. На данный момент вакцинировано 576 тысяч жителей области, что составляет более 91%. Согласно Постановлению Главного санитарного врача РК, стартовала иммунизация вакциной Comirnaty BioNTech/Pfizer. Так, 11 ноября в нашу область было поставлено 40 950 доз вакцины. С сегодняшнего дня данным препаратом будут прививаться дети в возрасте 12 - 17 лет и беременные женщины на сроке от 16 до 37 недель, а также кормящие мамы. Через 21 - 28 дней проводится второй этап вакцинации. До этого времени проводилась широкая информационно-разъяснительная работа среди целевых групп населения. Эта работа продолжается. Важно отметить, что вакцинацию подростков проводят только с письменного информированного согласия родителей или законных представителей детей. В нашей области вакциной Pfizer планируется вакцинировать 139 230 человек, из них 92 960 человек - подростки в возрасте 12 - 17 лет и 46 270 беременные и кормящие женщины. В ближайшее время по региону будет проведена вакцинация в медицинских пунктах 441 учреждения образования», - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

Что касается ревакцинации, то она, как отметил Асет Калиев, начнется с 22 ноября.

«Мы видим, что штамм вируса мутирует, поэтому, в первую очередь, мы рекомендуем сделать ревакцинацию пожилым лицам старше 65 лет. Кроме того, ревакцинация показана людям с ослабленной иммунной системой, а также тем, кто находится на передовой - медицинские работники, работники образовательных учреждений, силовых структур».

В первый день кампании вакцинировано 12 учащихся, были использованы две ампулы Comirnaty. Одна вакцина рассчитана на 6 человек, отметили в ведомстве.