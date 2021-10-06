В Таразе на вокзале задержан мужчина с 7,5 кг марихуаны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале г. Тараз задержан 53-летний житель Жамбылской области, у которого изъято наркотическое средство - марихуана высушенная, весом более 7,5 кг. Наркотики обнаружены с помощью служебно-розыскной собаки. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

По его словам вес изъятых наркотиков согласно действующему законодательству относится к особо крупному размеру.

Как пояснил задержанный, марихуану он самостоятельно собрал в конце июля т.г. Мужчина планировал перевезти наркотики железнодорожным транспортом в Караганду.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Проводится расследование», - резюмировал полковник полиции.