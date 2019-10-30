В Таразе модернизируют систему водоснабжения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Единственное в Жамбылской области государственное предприятие жилищно-коммунальной сферы ГКП «Тараз су» проводит глобальную модернизацию системы водоснабжения областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ГКП «Тараз су» добывает подземные воды Талас-Ассинского месторождения для водоснабжения города, предоставляя услуги бесперебойного водоснабжения и водоотведения населению города, насчитывающему более 365 тыс. человек. При этом 88% населения Тараза имеют централизованное водоснабжение, 62% подключены к централизованной системе канализации.

Город Тараз является одним из наиболее обеспеченных пресными подземными водами населенных пунктов страны, потребляющих питьевую воду только из артезианских скважин. Таразская вода отменного качества, ее спокойно можно пить прямо из-под крана. Недаром с древних времен здесь селились люди, выбирая места, стабильно обеспеченные водными ресурсами.





По мнению специалистов, Тараз в обозримом будущем всегда будет снабжаться чистой качественной водой, благодаря своему удачному географическому положению и структуре подземных водоносных пластов. По имеющимся запасам и качеству воды, количеству разведанных запасов подземных вод Жамбылская область лидирует в стране – здесь выявлено 40 месторождений с утвержденными эксплуатационными запасами 4,5 млн кубов воды в сутки.

Отметим, что на балансе основанного в 1952 году ГКП «Тараз су» находятся 586,2 км водопроводных и 290,5 км канализационных сетей города. «Тараз су» имеет 11 накопительных резервуаров и 93 артезианские скважины для подъема воды. На территории Тараза находятся 43 подземные скважины, 29 - в населенном пункте Кумшагал мощностью 111 тыс. кубов воды в сутки и 21 на головном водозаборе Жалпак-тобе мощностью 69 тыс. кубов.





Однако водопроводно-канализационное хозяйство областного центра имеет высокую степень изношенности – до 70%. Водопроводные сооружения в Таразе строились в 60-70-е годы XX века, в период интенсивной застройки. В последние годы специалисты настаивали на незамедлительном ремонте идущих от главного водозабора водоводов, эксплуатируемых более 40 лет, а также на модернизации системы в целом. Существующая система водоснабжения города оказалась в неудовлетворительном состоянии из-за хронического недостатка инвестиций в модернизацию и обновление объектов систем водоснабжения. Реконструкция всех этих систем водоснабжения областному бюджету была не под силу.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в ГКП «Тараз су», для решения этих проблем предприятие обратилось в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за предоставлением кредитного финансирования программы приоритетных инвестиций с целью модернизации и развития систем водоснабжения.

«В 2015 году, после длительного анализа состояния предприятия и его платежеспособности, ЕБРР подписал с нами договор на кредит в 1,05 млрд тенге для реализации проекта «Модернизация систем водоснабжения города Тараза». Проект софинансируется Правительством РК (945 млн тенге) и акиматом Жамбылской области (270,3 млн тенге), - рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель ГКП «Тараз су» Марат Смаилов. - Это позволило решить задачи по модернизации водозаборов, реконструкции насосных станций, усовершенствованию системы учета водопотребления и снижению уровня потерь и расходования воды, а также улучшению качества услуг. Контракт «Разработка плана повышения эффективности сетей водоснабжения» на 89 млн тенге позволил модернизировать сети насосных станций, значительно снизить расходы, включая энергопотребление. По контракту «Модернизация водозаборов» на 572 млн тенге были установлены скважинные насосные агрегаты «Grundfos» производства Германии, японские шкафы автоматики и управления и частотные преобразователи «Mitsubishi Electric», белорусские преобразователи давления «Aplisens». Всё это увеличило производительность и эксплуатационную надежность оборудования наших водозаборов, от которых зависит водоснабжение города, улучшило энергопотребление».





Помимо этого, добавил Марат Смаилов, проект замены коммерческих счетчиков у юридических лиц дал возможность внедрить систему дистанционного учета и контроля за потреблением воды коммерческими субъектами города. Благодаря дистанционному снятию показаний с приборов учета марки «Flostar» французской компании «Itron» решились проблемы с допуском на территории таких абонентов, как закрытые учреждения (СИЗО, тюрьмы), коммерческие банки, объекты Министерства обороны РК и силовых структур. Устранены проблемы со взломом и перемоткой счетчиков, так как данные показаний передаются ежедневно на сервер водоканала, ведется электронный журнал показаний. Приборы учета соответствуют классу точности «С» согласно законодательству РК.

«В рамках данного контракта были установлены общедомовые счетчики в 8 многоэтажных домах для пилотного проекта е-Шанырак. Существенный плюс, что снизилась нагрузка на контролеров, так как нет необходимости объезжать 550 адресов установленных счетчиков, а это составляет 10% от всех юридических абонентов. Нам удалось также полностью обновить свои транспортные средства и специализированное оборудование, сократить расходы на их ремонт и обеспечить безопасность рабочих мест для водителей и операторов», - пояснил руководитель предприятия.





Сегодня предприятие «Тараз су» завершает масштабную модернизацию оборудования насосных станций. Корреспондент МИА «Казинформ» побывал на объектах и увидел масштабы модернизации и реконструкции.

Начальник производственно-технического отдела «Тараз су» Ажмухан Болтриков рассказал, что в рамках совместного проекта Правительства РК и ЕБРР большие вложения предусмотрены в реконструкцию водозаборов первого подъема и насосных станций второго подъема для обеспечения полной автоматизации насосных станций.

Головной водозабор, или насосная станция первого подъема воды, находится в селе Жалпак-тобе, в 7 км от Тараза, где имеется 21 артезианская скважина. Новое оборудование полностью модернизированных скважин из подземного помещения перенесено в наземное строение контейнерного типа. Управление теперь осуществляется из главного диспетчерского пункта «Тараз су» в центре города. Весь процесс компьютеризирован, и теперь, для того чтобы регулировать поступление воды, диспетчеру нет необходимости по телефону передавать команды сотрудникам водозабора, которым раньше вручную приходилось регулировать процесс запорными арматурами.





Здесь же, в головном водозаборе Жалпак-тобе, происходит обеззараживание воды, каждый час проводится анализ воды. От головного резервуара в Жалпак-тобе водопроводная магистраль идёт под землёй по трубам диаметром 500-800 см, направляясь в Тараз, в район за железнодорожной линией, где на улице Песчаная находится насосная станция второго подъема. Эта станция снабжает водой центр города и район «за линией». Здесь заменены изношенные насосы с электродвигателями, поставлены новые запорные арматуры, автоматические частотные преобразователи, фиксирующие давление воды, и шкафы управления. Каждые 5-10 минут все данные передаются в диспетчерскую службу. Круглосуточное фиксирование необходимо для того, чтобы не было резких скачков давления. Тем более что в период проведения ремонтных работ необходимо давление воды постоянно держать в норме, чтобы не было порывов.

«Старые советские электродвигатели честно отслужили без серьезных поломок лет 40, - рассказал Ажмухан Болтриков. - Но они устарели морально и технически. Мы меняем их на современные экономичные двигатели германского производства, и это позволит только на электроэнергии сэкономить примерно 6 млн тенге в месяц».

На еще одной станции второго подъема в конце улицы Почтовой также заменено оборудование для транспортировки воды в город. Здесь есть своя система обеззараживания. Вода из Юго-Западного водозабора в селе Кумашагал поставляется в Почтовую, происходит процесс обеззараживания, далее вода подается в микрорайоны и жилые массивы города. А в центре города, по улице Казыбек би, находится стратегический объект – подземные резервуары с чистой водой объёмом более тысячи кубометров воды.





«Проект реконструкции насосных станций на сумму 560,3 млн тенге позволил нам значительно снизить энергопотребление, поднять эксплуатационную надежность, контролировать и регулировать подачу воды в систему водоснабжения. Модернизация водозаборов с заменой 65-ти скважинных насосов на новые также дает много плюсов. В первую очередь, это значительная экономия средств, это дистанционное управление, контроль поднимаемой воды и учет потерь в водоводах и насосных станциях, оперативность и эффективность управления. Раньше управление насосами производилось вручную, и были случаи нежелательного человеческого фактора. Человек мог вовремя не включить насосы, и это приводило к снижению уровня воды в резервуарах», - рассказал руководитель ГКП «Тараз су» Марат Смаилов.

«В рамках проекта модернизации системы водоснабжения и реализации программы «Цифровой Казахстан» на базе «Тараз су» в этом году открылся новый операционный зал, - рассказала заместитель директора ГКП «Тараз су» Гульмира Токаева. - Это позволит улучшить качество обслуживания населения, ликвидировать очереди. Здесь установлен терминал электронной очереди, за день можно обслужить более тысячи человек. Кроме того, теперь жители Тараза смогут, не выходя из дома, оплачивать потребление воды. В последние годы значительно вырос объем собираемых платежей за потребленную воду. Если в 2014 году собирали за месяц 60 млн тенге, то сейчас до 135 млн тенге».

Проект, реализуемый в Таразе совместно с Европейским банком реконструкции и развития, предоставляет возможность поддержания постоянного тарифа на питьевую воду, который является самым низким в Казахстане. Для физических лиц тариф по воде в Таразе составляет 40,53 тенге за кубический метр (это тысяча литров воды).

«Теперь мы можем полностью реализовать давно назревший план реконструкции и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства ГКП «Тараз су». Это замена устаревшего оборудования, мониторинг и учет сетей водоснабжения и водоотведения города, координация и оперативность выезда аварийных бригад, очистка от ила и песка водных резервуаров, которые эксплуатируются уже 2 срока, уменьшение затрат на ГСМ, кроме того, кардинальная перестройка системы учета потребления и оплаты холодной воды», - отметил руководитель ГКП «Тараз су» Марат Смаилов.

В числе «болевых точек» предприятия он назвал убытки от реконструкции тепломагистралей, проходящей в этом году в Таразе. Замена труб теплотрасс обернулась потерями для ГКП «Тараз су» из-за того, что подрядчики умудрялись экскаваторами рвать проложенные рядом водопроводные трубы. Убытки «Тараз су» оценивает в 15 млн тенге, причем возмещать их подрядчики не собираются, посетовал руководитель предприятия.

«Мы придаем большое значение развитию и совершенствованию системы водоснабжения, внедряем новые подходы, передовые методы труда, энергосберегающие технологии. Цель при этом одна – чтобы люди чувствовали заботу о себе. У нас работают более 670 человек, средняя зарплата 118 800 тенге, для сотрудников создаем все условия. Ежедневно для всех льготное горячее питание, а для работающих в тяжелых и вредных условиях труда – пол-литра молока каждый день. Также сотрудники получают медицинскую помощь в бесплатном современном медпункте. Работникам, выходящим на пенсию, выплачивается двухмесячная заработная плата. Мы понимаем, что стабильное социально-экономическое развитие города напрямую зависит от нашей работы. От качества питьевой воды зависит не только здоровье людей, уровень санитарно-эпидемиологического благополучия, но и социальная стабильность в обществе. За годы независимости предприятие «Тараз су» прошло через сложные испытания. Однако сохранило и кадры, и мощности. Поэтому в будущее мы смотрим уверенно. Надеемся, что принятая в нашей стране программа «Нұрлы жол», иностранные инвестиции помогут сделать систему водоснабжения Тараза надежной, современной и отвечающей всем мировым требованиям», - резюмировал руководитель ГКП «Тараз су» Марат Смаилов.











