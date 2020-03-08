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В Таразе многодетные семьи и дети-сироты получили ключи от квартир

8 Марта 2020 11:45
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В Таразе многодетные семьи и дети-сироты получили ключи от квартир

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Построенный в Таразе по программе «Нұрлы жер» новый жилой дом введен в эксплуатацию к Международному женскому дню, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе главы региона, в новом 15-м микрорайоне областного центра сдан в эксплуатацию 80-квартирный многоэтажный жилой дом. В новом доме насчитывается 15 трехкомнатных квартир, 55 двухкомнатных и десять однокомнатных.

В торжественной церемонии вручения ключей новоселам принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Это многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты и другие категории социально-уязвимых граждан.

«Для решения жилищного вопроса граждан государством приняты различные программы, - отметил глава региона. - В прошлом году в Таразе новоселам выдали около двух тысяч квартир, данная работа продолжается. Это хороший подарок для наших женщин, многодетных матерей к Международному женскому дню. Поздравляю всех с новосельем, желаю крепкого здоровья и долголетия».


По данным акимата города, в рамках программы «Нұрлы жер» в текущем году ведется строительство 29 многоэтажных жилых домов. Всего в новом жилом массиве до 2025 года планируется построить 181 многоквартирный и 255 индивидуальных жилых домов.

В минувшем году в рамках программы «Бақытты отбасы» для многодетных семей в Жамбылской области выдано 323 квартиры. На сумму 1,3 млрд тенге приобретено 144 квартиры на вторичном рынке. В микрорайоне «Карасу» областного центра введены в эксплуатацию четыре многоэтажных социальных общежития для многодетных семей. В микрорайоне «Арай» ведется строительство еще четырех общежитий.

В настоящее время в очереди на жилье стоят 19 083 тысяч человек, в том числе 2 тысячи многодетных семей, а также 8 616 граждан из социально уязвимых слоев, отметили в пресс-службе акима города Тараза.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Жилье,
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Автор:

Галина Скрипник

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