В Таразе медработник изобличен в подделке результата ПЦР-теста

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе медработник изобличен в подделке результата ПЦР-теста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департаментом полиции Жамбылской области по поручению министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева принимаются все меры по выявлению и пресечению фактов подделки и использования справок ПЦР и паспортов вакцинации.

Сотрудник одной из поликлиник Тараза выдал справку с отрицательным результатом ПЦР-теста без фактического проведения исследования. На сегодняшний день по данному факту начато досудебное расследование по статье 385 части 1 Уголовного Кодекса РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, бланков».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен. 26-летний медработник заявил, что не брал денег за оказанную услугу, а выдал лишь одну липовую справку. Однако данная информация будет проверена в ходе следствия. А в отношении 47-летней женщины, которая использовала справку, начато досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК «Использование заведомо подложного документа». Напоминаем, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток. Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК иные подробности дела в интересах следствия не разглашаются.



