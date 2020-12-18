В Таразе кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» встретились с молодежью

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 18 декабря в городе Тараз кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» провели встречу с молодежью Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

Предвыборную программу партии презентовали кандидаты в Мажилис Парламента РК Карлыгаш Аралбекова и Нуржигит Бегалы. Представители партии рассказали об инициативах по предоставлению льготных кредитов молодым семьям, детских пособий, принятии специальных программ для решения социальных вопросов, проблем в сфере образования и трудоустройства молодежи.

Кандидат в маслихат Жамбылской области Алиби Сагындыков рассказал присутствующим о планах партии по развитию агропромышленного комплекса.

Руководитель сельскохозяйственного кооператива «Даму Сурат» Тауиржан Алтынбаев от имени всех присутствующих поблагодарил кандидатов за подробное разъяснение предвыборной платформы партии.