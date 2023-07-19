В Таразе изучили новые подходы в лечении злокачественных опухолей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые подходы в диагностике и лечении злокачественных новообразований озвучили на двухдневной Международной научно-практической конференции в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации областного управления здравоохранения, на базе открывшегося в Таразе Жамбылского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии - современного медицинского учреждения с новейшим оборудованием - врачи-онкологи из разных регионов Казахстана, а также из России, обсуждали инновации в лечении онкозаболеваний, делились своими наработками, перенимали опыт коллег.

Напомним, накануне Жамбылский центр онкологии и хирургии переехал в новое здание, оснащенное современным оборудованием. Здесь установлен первый в регионе линейный ускоритель, позволяющий использовать высокоэффективную методику лучевой терапии для онкобольных не только Жамбылской области, но и других регионов Казахстана. Центр на двести коек построен за счет средств республиканского бюджета, оснащен современным оборудованием - это КТ, магнитно-резонансный томограф, цифровой маммограф, рентген-аппарат, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппарат.

Директор Жамбылского многопрофильного центра онкологии и хирургии, главный онколог области Айбаз Алиханов провел для гостей экскурсию, познакомил со специалистами клиники. Гордостью центра считается линейный ускоритель Elekta Versa HD, предназначенный для проведения лучевой терапии нового поколения, лечения опухолей любой локализации и различных конфигураций. Уникален и аппарат для проведения лучевой терапии - гамма-терапевтический аппарат Theratron Equinox 80. Гости побывали в приемном покое и палатах, отметив, что центр соответствует международным стандартам.

В ходе конференции председатель правления АО «Казахский НИИ онкологии и радиологии», академик НАН РК, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова выразила надежду, что новый многопрофильный центр онкологии и хирургии в Таразе станет отечественным флагманом в области лечения онкологических заболеваний.

Руководитель управления здравоохранения акимата области Жанар Оспанова заметила, что онкологическая служба Жамбылской области является одной из самых сильных в Казахстане.

«В 1956 году в Жамбылской области был открыт первый онкодиспансер на 25 коек, а сегодня мы с вами находимся в новейшем медицинском центре с самым лучшим оборудованием, где готовы принимать до двух тысяч пациентов в год. Мы стараемся создавать хорошие условия и для наших специалистов», - подчеркнула глава облздрава.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Николая Пирогова, заместитель главного врача по гинекологии клиники К+31 Лаура Каппушева выразила восхищение скоростью развития казахстанской медицины.

«То, на что у нас в России ушло 30 лет, у вас в Казахстане развивается за 10 - 15 лет. Это поразительно. Ваши власти расставляют верные приоритеты, и это не может не радовать. Мы посетили ваши районные поликлиники и удивились тому, насколько хорошо они оснащены, насколько там комфортно и врачам, и пациентам. А новый многопрофильный центр онкологии и хирургии - это вообще фантастика», - сказала Лаура Каппушева.

В рамках второго дня Международной научно-практической конференции проводились мастер-классы по обучению малоинвазивной хирургии с участием российских и казахстанских онкологов. Это доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндоскопии и гастроэнтерологии академии МЕДСИ Петр Щербаков (Россия), доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ им. Николая Пирогова Лаура Каппушева (Россия) и кандидат медицинских наук, руководитель центра онкогинекологии КазНИИОиР Ерлан Кукубасов.

Онкологи поделились опытом применения новейших противоопухолевых терапий, провели обзор клинических протоколов Министерства здравоохранения РК по раку предстательной железы, обсудили вопросы противоболевой терапии в условиях первичной медико-санитарной помощи, улучшения диагностики и лечения онкоурологических заболеваний, межрегионального взаимодействия и маршрутизации пациентов с онкоурологическими заболеваниями.