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В Таразе из-за задымления лифта эвакуированы 27 жителей многоэтажки

8 Января 2019 16:27 155
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В Таразе из-за задымления лифта эвакуированы 27 жителей многоэтажки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В многоэтажном жилом доме в Таразе из-за задымления лифта были эвакуированы 27 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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«8 января в 13:36 на пульт противопожарной службы поступил вызов о задымлении нефункционирующего лифта в шестиэтажном жилом доме в микрорайоне «Байтерек» города Тараз. Произошло возгорание обшивки кабины лифта на площади 3 кв. метра. Пожарными подразделениями эвакуировано 27 человек, из них 13 детей», - сообщили в КЧС. 

Пожар локализован в 14:20 и ликвидирован в 14:24. На место вызова было направлено 13 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Жамбылской области.

 

 

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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия,
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