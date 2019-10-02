В Таразе именем Елбасы назвали центральную площадь

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Центральная площадь Достык в Таразе получила новое имя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Тараза.

Напомним, в июне этого года на публичное обсуждение жамбылской общественности было вынесено постановление о переименовании Центральной площади Достык областного центра в площадь Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщалось на портале открытых информационно-правовых актов «Әділет».

По результатам обсуждения, а также с учетом мнения населения, на основании заключения республиканской ономастической комиссии и в соответствии с законодательством, было решено переименовать площадь Достык в площадь Нурсултан Назарбаев, пояснили в городском акимате.

Отметим, что Центральная площадь в Таразе за последние несколько десятилетий претерпела ряд реконструкций.

В 50-е годы XX века, по воспоминаниям старожилов, площадь представляла собою неказистый «мучной базар» с покосившимися лавчонками, в которых продавали муку и зерно, с мощеной мостовой. Окружала «мучной базар» застройка частного сектора из глинобитных одноэтажных домиков. В начале 60-х годов, во время строительных работ по благоустройству площади, здесь были найдены древние хумы, датируемые X - XI веками, временем расцвета древнего Тараза.





В 2011 году Центральная площадь кардинально изменила свой облик, на что было затрачено 150 млн. тенге.

Современная Центральная площадь Тараза представляет собою композиционно завершенный архитектурный комплекс административных зданий, учреждений культуры и образования. Здесь расположились здания городского акимата, Дом печати, филиал НДП «Nur Otan». Настоящим архитектурным украшением являются здания музея и театра. На Центральной площади проходят концерты, праздничные гулянья, торжественные городские мероприятия.



