В Таразе горел магазин строительных материалов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Обширное возгорание в магазине стройтоваров оперативно потушили жамбылские огнеборцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, ночью 12 января на пульт диспетчерской службы 101 поступило сообщение о том, что в Таразе горит двухэтажный строительный магазин «ЭлектроСтрой» по улице Ташкентской.

«Служба пожаротушения прибыла на место происшествия в течение 11 минут, - пояснили в ведомстве. - Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Прямо на месте пожара был организован штаб пожаротушения, подано пять водяных стволов, задействовано четыре звена газо-дымозащитной службы. Пожар локализован в 00 часов 40 минут и в 1 час 47 минут ликвидирован».

В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 10 единиц специальной техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области. Жертв нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, уточнили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.



