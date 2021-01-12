В Таразе горел магазин строительных материалов
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Обширное возгорание в магазине стройтоваров оперативно потушили жамбылские огнеборцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, ночью 12 января на пульт диспетчерской службы 101 поступило сообщение о том, что в Таразе горит двухэтажный строительный магазин «ЭлектроСтрой» по улице Ташкентской.
«Служба пожаротушения прибыла на место происшествия в течение 11 минут, - пояснили в ведомстве. - Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Прямо на месте пожара был организован штаб пожаротушения, подано пять водяных стволов, задействовано четыре звена газо-дымозащитной службы. Пожар локализован в 00 часов 40 минут и в 1 час 47 минут ликвидирован».
В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 10 единиц специальной техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области. Жертв нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, уточнили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.
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