В Талдыкоргане задержан находившийся в розыске за похищение человека и вымогательство в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанскими полицейскими для стран СНГ задержано 108 разыскиваемых. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области задержан разыскиваемый с июля 2001 года за убийство в городе Перми. В Шымкенте задержан разыскиваемый за убийство с применением огнестрельного оружия в ресторане «Гранд Прага», - уточнил Нурдильда Ораз.

Также было сообщено, что в Талдыкоргане казахстанскими полицейскими задержан находившийся в розыске с 2014 года за похищение человека и вымогательство на территории Бурятии Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течении суток. «За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.



