В Талдыкоргане снижен тариф на тепло

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В городе Талдыкорган снижен тариф на тепло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области провел анализ по исполнению тарифной сметы ГКП «Талдыкоргантеплосервис» за 2020 год на услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии.

«По итогам анализа сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для ГКП «Талдыкоргантеплосервис» составила 155 411 862 тенге.

В связи с чем приказом ДКРЕМ по Алматинской области от 17 мая 2021 года №82-ОД для «Талдыкоргантеплосервис» утвержден временный компенсирующий тариф в размере 7 250,54 тенге/Гкал (без НДС) на один год (ранее действующий тариф 7 567,46 тенге/Гкал (без НДС)), то есть снижение составило 4,19%, с вводом в действие с 1 июля 2021 года», - сообщили в ведомстве.