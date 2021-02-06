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    04:33, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    В Талдыкоргане ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 6 февраля сообщили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    В большинстве городов Казахстана метеорологические условия будут благоприятными, за исключением Талдыкоргана.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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