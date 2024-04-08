В Талдыкоргане открыли ИКТ Академию Huawei для развития региона

Компания Huawei Technologies Kazakhstan открыла новую ИКТ Академию Huawei в государственном университете Жетысу имени Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане, передает агентство Kazinfоrm.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Директора департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства науки и высшего образования РК Улан Несипкалиев, руководитель управления образования области Жетісу Марат Сулейменов, ректор университета Жетісу Ермек Бурибаев, заместитель Генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Сю Хай, а также представители ведущих университетов и колледжей региона.

Фото: Huawei Kazakhstan

ИКТ Академия Huawei — это глобальная образовательная программа, направленная на подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Академия предлагает широкий спектр курсов, разработанных в соответствии с международными стандартами и передовыми практиками Huawei, отвечающих современным требованиям ИКТ-отрасли.

В рамках программы студенты смогут получить знания и навыки по таким направлениям, как облачные вычисления, искусственный интеллект, Интернет вещей, сетевые технологии и 5G. Обучающая программа также включает в себя практические занятия, семинары и тренинги, позволяющие студентам применять полученные знания на практике. При успешном завершении учебы и сдаче экзаменов участникам Академии выдаются сертификаты Huawei, признанные на мировом уровне.

Фото: Huawei Kazakhstan

— Мы высоко ценим сотрудничество с такой передовой компанией, как Huawei. Это отличная возможность для студентов и специалистов углубить свои знания и подготовиться к вызовам цифровой эры. Уверены, что Академия станет центром подготовки высококвалифицированных специалистов в области ИКТ, которые будут востребованы на рынке труда, — отметил Ермек Бурибаев, ректор университета Жетысу.

Для обеспечения качественного обучения, ИКТ Академия Huawei будет оснащена передовым оборудованием и инфраструктурой. Академия также будет предоставлять студентам доступ к последним инновациям и технологическим разработкам на базе глобального опыта Huawei в сфере ИКТ, что поможет им улучшить свои навыки и знания.

Фото: Huawei Kazakhstan

— Huawei всегда уделяла большое внимание образованию и развитию талантов. Открытие ИКТ Академии Huawei в университете Жетісу — это наш вклад в создание новых возможностей для молодых специалистов и подготовку высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли страны. Мы уверены, что наше сотрудничество с казахстанскими университетами поможет ускорить инновационные процессы и подготовить специалистов, которые смогут возглавить цифровую сферу, — поделился заместитель Генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Сю Хай.

Открытие ИКТ Академии в университете Жетысу является результатом многолетнего долгосрочного партнерства Huawei с казахстанскими высшими учебными заведениями. Эта инициатива не только способствует развитию профессиональных ресурсов, но и поддерживает инновационную экосистему, способствуя созданию устойчивых цифровых решений для страны.