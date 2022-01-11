В такое непростое время очень важно сохранять человечность - Тимур Джумурбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решения, принимаемые Главой государства, направлены не только на стабильность в сегодняшнем дне, но и на спокойствие страны в будущем. Такое мнение выразил член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К большому сожалению от противоправных действий пострадали молодые люди. С одной стороны, это погибшие военнослужащие, которые несмотря на юный возраст проявили великий пример героизма и погибли, защищая свой народ. Очень тяжело слушать информацию о погибших курсантах, военнослужащих Национальной гвардии, полицейских. Все эти дни наша страна сопереживает городу Алматы. С другой стороны, это молодые люди, которые оказались втянуты в преступления под воздействием наркотических средств, алкоголя, легких денег и мнимых «лозунгов». Страшно, когда погибают люди, ещё страшнее - когда родители хоронят своих детей. В такое непростое время очень важно сохранять человечность. Понимаю, отсутствие интернета и обрывистая информация дают повод строить свои версии происходящего. Сейчас этого делать нельзя, очень важно доверять официальным источникам информации. Как гражданину мне очень важно знать, что происходит в моей стране. Сегодня нет информационного вакуума, многие информационные порталы адаптировали для работы офлайн. В Алматы есть телевидение», - рассказал Тимур Джумурбаев корреспонденту агентства «Казинформ».

Вместе с этим, Тимур Джумурбаев заявил, что сейчас очень важно поддержать Главу государства.

«Мы видим, что Президент находится в ежечасном рабочем режиме, в любое время обращаясь к народу, принимая важные решения, проводя заседания и координируя работу силовых структур. Мы понимаем, что в сложившейся ситуации были приняты правильные решения, позволившие сохранить целостность страны и стабилизировать ситуацию. Особенно важно сейчас осознать, что решения, принимаемые Главой государства, направлены не только на стабильность в сегодняшнем дне, но и на спокойствие страны в будущем», - отмечает собеседник.

«В своей беде Казахстан не остался один, мировое сообщество живо отреагировало на событие в нашем государстве. Ярким подтверждением может быть прошедшее заседание ОДКБ, созванное по инициативе Касым-Жомарта Токаева. Главы государств региона выразили свою поддержку Казахстану в борьбе с террористической угрозой», - выразил член Совета Ассамблеи народа Казахстана.

В сложный период, как отметил Тимур Джумурбаев, страна объединилась и важно продолжать сохранять наше единство.

«По всей стране простые казахстанцы протянули руку помощи друг другу. Это тоже подвиг, пример милосердия, который всегда был присущ нашему народу», - считает он.

Сегодня республиканские молодежные организации обратились с обращением к казахстанской молодёжи, поддержали решения Главы государства.

«Мы понимаем, что будущее зависит от того, какие действия мы предпримем сегодня. Нам жить в этой стране и мы хотим, чтобы в Казахстане был мир и спокойствие. Волонтеры с первых дней оказывают помощь казахстанцам, которые не смогли вернуться на Родину, помогают людям, которые не могут покинуть свои дома и многое другое. Активисты организации «Ассамблея жастары» подключились к добровольческим инициативам. В разных регионах в силу своих возможностей наша молодежь участвует в сдаче донорской крови, формировании народных дружин, во всех регионах продолжают работать волонтеры», - пояснил Т. Джумурбаев.

По словам Тимура Джумурбаева, в Алматы «Ассамблея жастары» также планирует реализовать волонтёрские инициативы, как только ситуация стабилизируется.