В Таиланде прошёл гала-концерт казахской культуры

Культурное событие собрало более 500 зрителей, среди которых были представители дипломатического корпуса, международных компаний, студенчество и тайские граждане. На сцене выступили 200 юных артистов ансамбля «Катюша», представивших аутентичные казахские танцы. Зрители были очарованы красотой хореографии, выразительностью сценических образов, многообразием костюмов и бережным отношением к традициям. Настоящим украшением вечера стало живое звучание казахской домбры, погрузившее зал в атмосферу бескрайних степей. Также на сцену вышли студенты Университета Таммасат, которые подготовили исполнение традиционного тайского народного танца, став символом культурного диалога между двумя странами.

Фото: МИД РК

Посол Казахстана в Таиланде Арман Исетов в своей приветственной речи отметил: «Сегодняшний вечер - особенный и важный для Казахстана. У нас есть удивительная возможность представить частицу нашей культуры через музыку, танец, традиционные костюмы и дух великой казахской степи. Сегодня мы строим мосты не только в политике и экономике, но и выбираем самый тёплый, самый человеческий путь - путь культуры».

Ансамбль «Катюша» - единственный в стране коллектив народного танца, в котором обучаются более 500 детей из тайских семей. Академия уже более 15 лет активно участвует во всех значимых культурных мероприятиях страны при поддержке мэрии и правительства. Особое внимание в обучении уделяется казахскому народному танцу - сегодня этим направлением занимаются более 150 учеников. Обучение включает не только хореографию, но и глубокое погружение в культурный контекст: изучение истории, традиций, фольклора, содержания песен и изучение орнаментов. Все костюмы и головные уборы (саукеле) создаются вручную тайскими мастерицами с этнографической точностью.

Фото: МИД РК

В программу гала-концерта вошли десятки номеров, включая ставший символичным танец «Акку», вдохновивший многих тайских девочек своей грацией и поэтичностью образа. Также были исполнены такие яркие постановки, как «Арулар», «Sylkydak», «Кербез сулу», «Кара жорга» и другие произведения, раскрывающие красоту и многообразие казахского народного танца.

Вечер стал настоящим праздником культуры и дружбы между народами. Концерт не только познакомил публику с богатым наследием Казахстана, но и стал убедительным подтверждением того, что язык искусства понятен каждому - независимо от возраста, национальности или страны.

Фото: МИД РК