В Таджикистане зарегистрированы первые случаи заражения  коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Таджикистан официально подтвердил первые 15 случаев заражения COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

Как сообщает «Ховар», на очередном заседании республиканского штаба по профилактике распространению болезни коронавируса COVID-19 было отмечено, что по данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, в том числе в Согдийской области 10 фактов и в городе Душанбе - 5 фактов по биологическим образцам подозрительных случаев.

«С учетом сложившейся ситуации Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер для предотвращения передачи и распространения коронавируса COVID-19 официально подтвердил существование инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 февраля по состоянию на утро 30 апреля 2020 года на территории Таджикистана с целью обнаружения и выявления инфекции были охвачены карантином 10937 граждан Таджикистана и иностранцев, из этого числа до сегодняшнего дня 8438 человек были выписаны домой в здоровом и стабильном состоянии.

В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях республики под обследованием и контролем врачей находятся более 2000 человек. По состоянию на 29 апреля 2020 года из медицинских учреждений выписаны 304 человека.

Также сообщается, что решением республиканского штаба по профилактике распространения и передачи инфекции коронавируса COVID-19 для студентов 1-х, 2-х и 3-х курсов учреждений высшего профессионального образования Таджикистана в связи с освоением образовательных программ с 4-го мая 2020 года объявлены летние каникулы. Итоги летних экзаменов будут подведены и оценены в соответствии с первым и вторым рейтингами.

Для выпускников учреждений высшего профессионального образования Таджикистана предусмотрено подведение итогов государственных экзаменов до 15 мая 2020 года.

Республиканский штаб также принял решение по обязательному использованию медицинских масок для населения.