В Таджикистане установили 131 базовую станцию стандарта 5G

В Таджикистане продолжается развитие телекоммуникационной инфраструктуры. В первом полугодии 2026 года в стране установили 1361 базовую станцию, включая 131 станцию стандарта 5G, передает Kazinform со ссылкой на НИАТ «Ховар» .

Как сообщил начальник Службы связи при Правительстве Таджикистана Исфандиёр Саъдулло, количество установленных базовых станций за первые шесть месяцев года выросло на 67,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Тогда было введено в эксплуатацию 811 станций.

В настоящее время в республике функционируют 18 380 базовых станций. В 2026 году планируется установить еще 1850 объектов связи.

По данным Службы связи, в Таджикистане уже введена в эксплуатацию 131 базовая станция стандарта 5G. Из них 97 расположены в Душанбе, одна — в Рогуне, одна — в Хороге, пять — в Бохтаре, три — в Кулябе и 24 — в Худжанде.

Согласно утвержденному плану, установка базовых станций 5G будет продолжена в 65 городах и районах страны с участием операторов мобильной связи.

Для обеспечения стабильной работы объектов связи в Таджикистане используются 11 863 аккумуляторные батареи, 3366 дизельных генераторов и 2605 солнечных панелей общей мощностью 12,55 МВт.

В текущем году планируется установить или заменить 3556 аккумуляторных батарей, 296 дизельных генераторов и 1801 солнечную панель общей мощностью 5,63 МВт.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года в стране проложили 383 километра волоконно-оптических линий связи, что на 51,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в Таджикистане достигла 10 611 километров. До конца года планируется проложить еще 3387 километров таких линий.