В Таджикистане установили 131 базовую станцию стандарта 5G
В Таджикистане продолжается развитие телекоммуникационной инфраструктуры. В первом полугодии 2026 года в стране установили 1361 базовую станцию, включая 131 станцию стандарта 5G, передает Kazinform со ссылкой на НИАТ «Ховар».
Как сообщил начальник Службы связи при Правительстве Таджикистана Исфандиёр Саъдулло, количество установленных базовых станций за первые шесть месяцев года выросло на 67,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Тогда было введено в эксплуатацию 811 станций.
В настоящее время в республике функционируют 18 380 базовых станций. В 2026 году планируется установить еще 1850 объектов связи.
По данным Службы связи, в Таджикистане уже введена в эксплуатацию 131 базовая станция стандарта 5G. Из них 97 расположены в Душанбе, одна — в Рогуне, одна — в Хороге, пять — в Бохтаре, три — в Кулябе и 24 — в Худжанде.
Согласно утвержденному плану, установка базовых станций 5G будет продолжена в 65 городах и районах страны с участием операторов мобильной связи.
Для обеспечения стабильной работы объектов связи в Таджикистане используются 11 863 аккумуляторные батареи, 3366 дизельных генераторов и 2605 солнечных панелей общей мощностью 12,55 МВт.
В текущем году планируется установить или заменить 3556 аккумуляторных батарей, 296 дизельных генераторов и 1801 солнечную панель общей мощностью 5,63 МВт.
Кроме того, в первом полугодии 2026 года в стране проложили 383 километра волоконно-оптических линий связи, что на 51,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в Таджикистане достигла 10 611 километров. До конца года планируется проложить еще 3387 километров таких линий.