В Таджикистане проверили состояние боеготовности 230 тысяч человек с объявлением тревоги

ДУШАНБЕ. ХОВАР – КАЗИНФОРМ - Сегодня по приказу Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Таджикистана, генерала армии Эмомали Рахмона впервые в истории независимого государства Таджикистан по всей республики начались проверка боевой готовности Вооруженных сил, правоохранительных органов и личного состава мобилизационных резервов под названием «Марз-2021» (Граница-2021), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

100 тысяч военнослужащих Вооружённых сил и правоохранительных органов, а также 130 тысяч офицеров и солдат мобилизационного резерва, в целом 230 тысяч человек, собрались по сигналу тревоги в обозначенных районах операции и проверили свою боеготовность.

Как сообщает НИАТ «Ховар», 20 тысяч офицеров и солдат мобилизационного резерва были дополнительно направлены в приграничные районы Таджикистана с Исламской Республикой Афганистан для пополнения подразделений Пограничных войск.

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Таджикистана, генерал армии Эмомали Рахмон обратился к участникам военного парада военнослужащих Вооруженных Сил, правоохранительных органов и офицеров и солдат мобилизационного резерва, который завершил проверку боевой готовности «Марз-2021», и с удовлетворением отметил, что мероприятие прошло на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане дополнительно мобилизуют 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном. Как сообщало НИАТ «Ховар», в ночь с 4 по 5 июля боевики движения «Талибан» взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан ИРА, имеющие общую границу на данном направлении с Республикой Таджикистан протяжённостью 910 километров.