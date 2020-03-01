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вчера 19:31
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В Таджикистане проходят парламентские выборы
ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Выборы депутатов нового созыва в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан начались сегодня, 1 марта. За первые три часа проголосовали 23,4% избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».
По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан, для организации и проведения выборов был образован единый общереспубликанский избирательный округ и 41 одномандатный избирательный округ, а также 3412 избирательных участков в республике. В 30 зарубежных странах были образованы 39 избирательных участков.
Из 63 депутатов Маджлиси намояндагон 41 избирается по одномандатным избирательным округам, а 22 – по единому общереспубликанскому округу по спискам политических партий.
ЦКВР Таджикистана зарегистрировала по единому общереспубликанскому округу списки кандидатов в депутаты от 7 политических партий: от Аграрной партии Таджикистана – 13 кандидатов, от Социалистической партии Таджикистана – 5, от Народно-демократической партии Таджикистана – 26, от Партии экономических реформ Таджикистана – 7, от Демократической партии Таджикистана – 4, от Социал-демократической партии Таджикистана – 5, от Коммунистической партии Таджикистана – 5 кандидатов. Таким образом, на 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.
По данным Центризбиркома, за первые три часа, на 9:00, на всех 3412 избирательных участках республики проголосовали 1 млн 150 тыс. 37 избирателей, что составило 23,4% от количества внесенных в список избирателей.
За выборами наблюдают более 230 международных наблюдателей из различных международных организаций. Предварительные результаты выборов будут оглашены в течение 24 часов после завершения голосования, а заключительные итоги не позднее двух недель после завершения выборов.
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