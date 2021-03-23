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В Таджикистане началась вакцинация от коронавируса

23 Марта 2021, 21:10
В Таджикистане началась вакцинация от коронавируса

ДУШАНБЕ - ХОВАР – КАЗИНФОРМ - Сегодня в одной из клиник столицы Таджикистана - Душанбе - состоялась официальная церемония начала вакцинации против коронавируса нового типа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

В Таджикистане с 22 марта стартовала поэтапная иммунизация (вакцинация) против инфекционного заболевания COVID-19 среди уязвимых групп населения.

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения поручено разработать и утвердить план мероприятий по проведению иммунизации против инфекционного заболевания COVID-19 в Республике Таджикистан на определенный этап.

Кроме этого, Минздраву поручено своевременно доставить препарат от коронавируса в медицинские учреждения республики. В каждом из них необходимо создать благоприятные условия для проведения вакцинации среди врачей.

Напомним, 8 марта в Таджикистан была доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - 192 тысячи доз. В общей сложности вакцинацию от коронавируса в Таджикистане должны пройти 5,8 миллиона человек.


Здравоохранение   Таджикистан   Общество   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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