В Таджикистане число жертв сильных ливней увеличилось до 17 человек

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Спасатели обнаружили тела еще четырех человек - трех женщин и мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве Таджикистана.



Спасатели обнаружили тела еще четырех человек - трех женщин и мужчины, личности погибших пока не установлены.

Кроме того, в ходе спасательных работ в Хатлонской области выяснилось, что из-за схода селя погибло 100 голов домашнего скота.

По данным спасателей, в нескольких районах заблокированы дороги, подтоплены дома и здания, грязевыми потоками повреждены десятки машин.

В комитете уточнили, что во всех районах, затронутых стихийным бедствием, продолжают ликвидировать последствия ЧС.

Сильные дожди, прошедшие в воскресенье 27 августа в Таджикистане, вызвали подтопления, сход селей и камнепады. Ранее сообщалось о 13 жертвах стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей, которые прошли 27 августа в нескольких районах Таджикистана, погибли 13 человек.