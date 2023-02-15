В Таджикистане 10 человек погибли в результате схода лавин

ДУШАНБЕ. ХОВАР – КАЗИНФОРМ – Восемь человек, среди которых двое детей, погибли в среду в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана городе Хороге в результате схода снежной лавины на несколько домов. Еще два человека погибли от лавин в других регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Ховар».

15 февраля на 65 км автотрассы «Душанбе – Варзоб» в результате схода лавин под ними оказались четыре легковых автомобиля. Усилиями спасателей КЧС и ГО, сотрудников милиции и дорожной службы IRS спасены водители и пассажиры. К сожалению, один водитель погиб.

Для усиления надзора за дорогой и оказания помощи на эту автодорогу направляются дополнительные силы из числа спасателей и сотрудников Комитета. Для организации работ по эвакуации людей и их сопровождения до безопасного участка создана рабочая группа Комитета под руководством первого заместителя председателя Комитета Хотамшо Латифзода. Автотрасса «Душанбе – Худжанд» закрыта.

На месте схода лавины для обеспечения безопасности населения выставлены посты из числа сотрудников ГАИ МВД и дорожной службы IRS.

В Ванчском районе в результате сильного снегопада сошла лавина, под которой остался житель Техарв, который погиб. Его тело найдено местным населением и передано родственникам.

В результате схода лавины на территории Хорога пострадали 22 жилых дома: 4 дома полностью, 18 частично.

В результате стихийного бедствия погибли 6 местных жителей (мальчик и девочка – четырех лет, а также четыре женщины). Усилиями спасателей из-под лавины были спасены девять местных жителей (по состоянию на 14:00 часов 15 февраля).

Напряженная обстановка сохраняется на автодороге «Душанбе – Хорог – Мургаб», которая закрыта из-за схода снежных лавин на территории Рушанского и Шугнанского районов ГБАО.

Создан и работает круглосуточно Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. В ГБАО выехали сотрудники Центрального аппарата Комитета во главе с заместителем Председателя Комитета И. Иброхимзода.

Работы по оказанию помощи семьям, погибшим и раненым, а также ход работ по ликвидации последствий стихийных бедствий взят под личный контроль Главы государства.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с председателем ГБАО Алишером Мирзонаботом поручил оказать материальную помощь семьям пострадавших, сообщили в его пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

На местах начали работу комиссии по чрезвычайным ситуациям об оценке ущерба.

В связи со сложившейся ситуацией Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ еще раз убедительно просит жителей воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

Лавиноопасность сохранится на протяжении трех-четырех дней. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан со ссылкой на синоптиков сообщает, что до 19 февраля в районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах «Душанбе – Худжанд», «Душанбе – Рашт – Лахш», «Хорог – Мургаб», «Душанбе – Хорог», «Хорог – Ишкашим» из-за обильных осадков сохранится большая опасность схода лавин и камнепадов.

Фото: khovar.tj