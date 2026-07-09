В Тачэне состоялась Конференция по промышленной экосистеме всесторонней электрификации — 2026

24 июня в Центре культурного обмена Центральной Азии (Тачэнский район, СУАР) состоялось торжественное открытие конференции на тему «Тачэн Шёлкового пути соединяет Евразию: новая глава интеграции производственных мощностей», передает Kazinform.

Организаторами мероприятия выступили CCID, Инвестиционно-строительная корпорация Тачэнского района (экспериментальная зона приоритетного развития СУАР) и компания «Ваньши».

Высокопоставленные гости на форуме

На церемонии с приветствиями выступили секретарь парткома Тачэна Чжи Сяньвэй, секретарь парткома Института развития электронной и промышленной информатизации Китая Лю Вэньцян, бывший вице-председатель СУАР Дай Гунсин, бывший председатель China Datang и бывший председатель Наблюдательного совета крупных госпредприятий Лю Шунда.

Международные представители: бывший замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Холикзода Мавджуда и главный эксперт Министерства энергетики Казахстана Ахметрасул Канат Куатулы.

В рамках пленарного заседания с основными докладами выступили академики и эксперты.

Презентация результатов и подписание проектов

Главный инженер и член парткома Института развития электронной и промышленной информатизации Китая Цинь Хайлин представил «Доклад о развитии индустрии всесторонней электрификации 2026», в котором впервые было введено и определено понятие «всесторонняя электрификация».

Также были представлены «План развития индустрии всесторонней электрификации Тачэнского района на 2026–2030», «План действий по трансграничному сотрудничеству в сфере всесторонней электрификации в Тачэне» и «Доклад о развитии специализированных и инновационных предприятий: ключ к повышению качества через научно-технический потенциал».

Кроме того, было подписано 10 ключевых проектов.

Мероприятия и выставка

24–25 июня прошли три параллельные сессии: по технологической интеграции, финансовым инновациям в ветро-солнечно-накопительно-водородных активах, а также по развитию экосистемы и трансграничному сотрудничеству. 25 июня официально стартовала общекитайская кампания по продвижению автомобилей на новых источниках энергии в сельских районах 2026 года.

Выставка в рамках конференции (24–26 июня) включала 4 зоны, 9 тематических направлений, в ней участвовали 72 компании, а общая площадь составляла 23 612 квадратных метров.