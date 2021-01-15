В связи со штормовым ветром в Атырау создан оперативный штаб

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау в связи со штормовым ветром создан оперативный штаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по чрезвычайным ситуациям области от РГП «Казгидромет» получил штормовое предупреждение на 15 января. В нем говорится о том, что шторм в регионе не прекратится, ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. В связи с этим департаментом по ЧС создан оперативный штаб для организации работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций при их возникновении», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В ведомстве рассказали, что на постоянной основе штаб будет координировать работу спасателей в областном центре и во всех районах области, направляя бригады в места, откуда поступают сигналы о возможном срыве крыши, расчищая проезжие части дорог от сорванной кровли, огораживая опасные места.