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В связи со штормовым ветром в Атырау создан оперативный штаб

15 Января 2021 03:00
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В связи со штормовым ветром в Атырау создан оперативный штаб

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау в связи со штормовым ветром создан оперативный штаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департамент по чрезвычайным ситуациям области от РГП «Казгидромет» получил штормовое предупреждение на 15 января. В нем говорится о том, что шторм в регионе не прекратится, ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. В связи с этим департаментом по ЧС создан оперативный штаб для организации работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций при их возникновении», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В ведомстве рассказали, что на постоянной основе штаб будет координировать работу спасателей в областном центре и во всех районах области, направляя бригады в места, откуда поступают сигналы о возможном срыве крыши, расчищая проезжие части дорог от сорванной кровли, огораживая опасные места.

Напомним, из-за непогоды в Атырауской области отменили занятия детей младших классов, ряд сел и городских микрорайонов остались без света. Тем временем ветер практически во всех районах области не стихает.
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#Атырауская область   #Происшествия   #Другие государственные органы   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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