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В связи с улучшением погоды открыты два участка дорог из Нур-Султана

13 Января 2021 00:41
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В связи с улучшением погоды открыты два участка дорог из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией погодных условий открыты два участка дорог из города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

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Открыты для всех видов автотранспорта участки автодорог республиканского значения:

Нур-Султан - Коргалжин (19-180 км с.Акмол-Коргалжинский заповедник),

Нур-Султан- Петропавловск (18-231 км, г. Нур-Султан-г. Щучинск).

Дороги открыли 12 января с 21:30.

Ранее МИА «Казинформ» сообщало, к акие трассы перекрыли из-за метели в Нур-Султане.


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#Происшествия   #Дороги   #Погода   #МЧС  
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