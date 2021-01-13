Новости
В связи с улучшением погоды открыты два участка дорог из Нур-Султана
13 Января 2021 00:41
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией погодных условий открыты два участка дорог из города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.
Новости по темеНеблагоприятные метеоусловия ожидаются в Кызылорде Метели и снегопады продолжатся в Казахстане Торговые павильоны горели в городе Шу
Открыты для всех видов автотранспорта участки автодорог республиканского значения:
Нур-Султан - Коргалжин (19-180 км с.Акмол-Коргалжинский заповедник),
Нур-Султан- Петропавловск (18-231 км, г. Нур-Султан-г. Щучинск).
Дороги открыли 12 января с 21:30.
Ранее МИА «Казинформ» сообщало, к акие трассы перекрыли из-за метели в Нур-Султане.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Подтопление населенных пунктов предотвратили в Таласском районе Жамбылской области
- Торговые павильоны горели в городе Шу
- Трасса Тараз – Шымкент закрыта из-за сильной метели
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Кызылорде
- Метели и снегопады продолжатся в Казахстане
- Двух пенсионеров-рыбаков эвакуировали в Щучинске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047