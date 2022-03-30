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    22:03, 29 Март 2022 | GMT +6

    В связи с ухудшением погоды создан оперативный штаб МЧС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ситуационном центре МЧС для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия создан республиканский оперативный штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По данным АО «НК «КазАвтоЖол» из-за погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях: на 45-ти участках автодорог, из них 24 республиканского и 21 областного значения.

    «Штабом налажено тесное взаимодействие с республиканскими службами гражданской защиты. Также в ряде областей работают аналогичные штабы. Для обращения граждан по вопросам чрезвычайных ситуаций работает горячая линия МЧС 8 (7172) 53 32 84», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы).

    В городах Алматы, Атырау, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии. Информация о жертвах и пострадавших не поступало.

    МЧС РК призывает соблюдать меры безопасности!

    «Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций», - обратилось МЧС к казахстанцам.

    В свою очередь, МВД РК призывает не пренебрегать информацией о закрытии дорог в связи со сложными метеоусловиями.

    «Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения полиции по телефону 102. Сотрудники полиции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», - сообщили в МВД.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Транспорт Другие государственные органы Общество
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