В связи с ухудшением погоды создан оперативный штаб МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ситуационном центре МЧС для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия создан республиканский оперативный штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным АО «НК «КазАвтоЖол» из-за погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях: на 45-ти участках автодорог, из них 24 республиканского и 21 областного значения.

«Штабом налажено тесное взаимодействие с республиканскими службами гражданской защиты. Также в ряде областей работают аналогичные штабы. Для обращения граждан по вопросам чрезвычайных ситуаций работает горячая линия МЧС 8 (7172) 53 32 84», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы).

В городах Алматы, Атырау, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии. Информация о жертвах и пострадавших не поступало.

МЧС РК призывает соблюдать меры безопасности!

«Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций», - обратилось МЧС к казахстанцам.

В свою очередь, МВД РК призывает не пренебрегать информацией о закрытии дорог в связи со сложными метеоусловиями.

«Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения полиции по телефону 102. Сотрудники полиции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», - сообщили в МВД.