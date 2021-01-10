В связи с пандемией мы сделали свой выбор дома - Ескендир Хасангалиев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы, Народный артист Казахстана, обладатель Государственной премии, кавалер ордена Родины, певец-композитор Ескендир Хасангалиев и его супруга Дарико Хасангалиева сделали свой выбор на парламентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за пандемии звездная пара проголосовали в своем доме. Сотрудники избирательного участка пришли к артисту домой и забрали их бюллетени в урну.

«Я всегда активно участвовал в выборах. Но в этом году мы голосуем из дома. В связи с пандемией сегодня сотрудники избирательного участка сказали, что смогут приехать домой. Я дал согласие. У всех разные взгляды. Это также зависит от политического мнения. Каждый человек на выборах высказывает свое мнение. Это дает уверенность в будущем», - сказал певец композитор Ескендир Хасангалиев.

Также он отметил, что его сын заслуженный деятель РК, директор алматинского музыкального колледжа имени П. Чайковкского Биржан Хасангалиев сейчас возглавляет один из избирательных участков.

«Это большая ответственность для моего сына. Поэтому сегодня рано утром он пошел выполнять эту масштабную задачу», - сказал Е. Хасангалиев.

Напомним, 10 января начались выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. В Алматы с 07:00 открыто 507 избирательных участков. Места голосования соответствуют требованиям Закона «О выборах в РК», Центральной избирательной комиссии. На всех участках будут работать 2535 медицинских работников: 1014 врачей, 1521 медсестра. Кроме того, возле некоторых избирательных участков будет дежурить скорая помощь.



