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В связи с непогодой закрыто движение на 36 участках в Казахстане

28 Января 2020 16:16
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В связи с непогодой закрыто движение на 36 участках в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на 36 участках автодорог в различных регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

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Закрыты следующие участки дорог:

1. Екатеринбург-Алматы км. 856-917, (гр.СКО-Жаксы)

2. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 16-205, (Нур-Султан- гр.Павлодарской обл)

3. Щучинск-Зеренда км. 0-80,

4. Нур-Султан-Петропавловск, км.18-231, (Нур-Султан– Щучинск)

5. Екатеринбург-Алматы км. 1006-1247, (Атбасар – Нур-Султан)

6. Нур-Султан-Коргалжын км.16-180, (Нур-Султан– Коргалжынский зап)

7. Екатеринбург-Алматы км. 1291-1351, (Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.)

8. Нур-Султан-Киевка-Темиртау км. 32-51, (Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл)

9. Самара-Шымкент км. 836-965, г.Хромтау-с.Карабутак

10. Ушарал-Достык, км 83-184 (Коктума-Достык)

11. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ км. 105-123, г.Шемонаиха -гр.РФ.

12. Семей-Кайнар, км 8-88 (Семей-Кайнар)

13. Усть-Каменогорск-Семей км. 10-198, Герасимовка-Семей

14. Усть-Каменогорск -Риддер-РФ км. 15-105, Белоусовка-Риддер (для грузового и общественного)

15. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ км. 36-102, Предгорное-Шемонаиха (для грузового и общественного)

16. Омск-Майкапчагай, км 587-733 (Павлодарска обл.-Семей)

17. Екатеринбург-Алматы км. 1426-1446,

18. Екатеринбург-Алматы км. 1351-1426, гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

19. Жезказган-Петропавл км. 26-252, г.Сатпаев – гр. Костанайской обл.

20. Екатеринбург-Алматы км. 1504-1610, г.Караганда.-п.Аксу-Аюлы.

21. Кызылорда-Павлодар км. 970-1135, г.Караганда – гр. Павлодарской обл.

22. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 17-63, г.Караганда–п.Ботакара.

23. Нур-Султан-Нура-Темиртау км. 31-266, г.Темиртау–гр.Акмолинской обл.

24. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 63-217, Ботакара-Каркаралы

25. Кызылорда-Павлодар км. 748-906, Атасу-Топар

26. Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман км. 231-324, уч. п.Ботакара-гр.Павлодарской обл

27. Кызылорда-Павлодар км. 216-752, уч. гр. Кызылординской обл.-п.Жезказган

28. Екатеренбург-Алматы км. 1610-1854 уч. г.Аксу-Аюлы-г.Балхаш

29. Жезказган-Петропавл км. 252-340, гр.Карагандинской обл. – Аркалык

30. Кызылорда-Павлодар» км. 12-216, г.Кызылорда-гр.Карагандинской обл.

31. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 200-242, гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.

32. Кызылорда-Павлодар км. 1135-1251, гр.Карагандинской обл-Экибастуз

33. Ленинский-Иртышск-Руская Поляна км. 0-263, п. Ленинский-гр.РФ.

34. Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман км. 0-231, уч. п.Калкаман-гр.Карагандинской обл.

35. «Омск-Майкапчагай» км. 525-587, Акку-ВКО

36. Екатеринбург-Алматы км. 835-856, с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.


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Ключевые слова: Происшествия, Транспорт, Дороги,
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