В связи с непогодой закрыто движение на 36 участках в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на 36 участках автодорог в различных регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».
Закрыты следующие участки дорог:
1. Екатеринбург-Алматы км. 856-917, (гр.СКО-Жаксы)
2. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 16-205, (Нур-Султан- гр.Павлодарской обл)
3. Щучинск-Зеренда км. 0-80,
4. Нур-Султан-Петропавловск, км.18-231, (Нур-Султан– Щучинск)
5. Екатеринбург-Алматы км. 1006-1247, (Атбасар – Нур-Султан)
6. Нур-Султан-Коргалжын км.16-180, (Нур-Султан– Коргалжынский зап)
7. Екатеринбург-Алматы км. 1291-1351, (Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.)
8. Нур-Султан-Киевка-Темиртау км. 32-51, (Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл)
9. Самара-Шымкент км. 836-965, г.Хромтау-с.Карабутак
10. Ушарал-Достык, км 83-184 (Коктума-Достык)
11. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ км. 105-123, г.Шемонаиха -гр.РФ.
12. Семей-Кайнар, км 8-88 (Семей-Кайнар)
13. Усть-Каменогорск-Семей км. 10-198, Герасимовка-Семей
14. Усть-Каменогорск -Риддер-РФ км. 15-105, Белоусовка-Риддер (для грузового и общественного)
15. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ км. 36-102, Предгорное-Шемонаиха (для грузового и общественного)
16. Омск-Майкапчагай, км 587-733 (Павлодарска обл.-Семей)
17. Екатеринбург-Алматы км. 1426-1446,
18. Екатеринбург-Алматы км. 1351-1426, гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.
19. Жезказган-Петропавл км. 26-252, г.Сатпаев – гр. Костанайской обл.
20. Екатеринбург-Алматы км. 1504-1610, г.Караганда.-п.Аксу-Аюлы.
21. Кызылорда-Павлодар км. 970-1135, г.Караганда – гр. Павлодарской обл.
22. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 17-63, г.Караганда–п.Ботакара.
23. Нур-Султан-Нура-Темиртау км. 31-266, г.Темиртау–гр.Акмолинской обл.
24. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 63-217, Ботакара-Каркаралы
25. Кызылорда-Павлодар км. 748-906, Атасу-Топар
26. Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман км. 231-324, уч. п.Ботакара-гр.Павлодарской обл
27. Кызылорда-Павлодар км. 216-752, уч. гр. Кызылординской обл.-п.Жезказган
28. Екатеренбург-Алматы км. 1610-1854 уч. г.Аксу-Аюлы-г.Балхаш
29. Жезказган-Петропавл км. 252-340, гр.Карагандинской обл. – Аркалык
30. Кызылорда-Павлодар» км. 12-216, г.Кызылорда-гр.Карагандинской обл.
31. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 200-242, гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.
32. Кызылорда-Павлодар км. 1135-1251, гр.Карагандинской обл-Экибастуз
33. Ленинский-Иртышск-Руская Поляна км. 0-263, п. Ленинский-гр.РФ.
34. Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман км. 0-231, уч. п.Калкаман-гр.Карагандинской обл.
35. «Омск-Майкапчагай» км. 525-587, Акку-ВКО
36. Екатеринбург-Алматы км. 835-856, с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.
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