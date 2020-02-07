В связи с непогодой закрыто движение на 11 участках автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на 11 участках автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

Закрыто движение на следующих автодорогах :

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2,«Жезказган-Петропавловск» км. 377-569, уч. гр.Костанайской обл. – п.Знаменка.

3. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260 уч. гр. Костанайской обл.-п.Сурган.

4. «Щучинск-Зеренда» км. 0-80, уч. г.Щучинск-с.Зеренда.

5. «Кокшетау-Атбасар» км 107-184 п.Балкашино- г.Атбасар.

6. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 0-92, уч. г.Кандыагаш-п.Эмба.

7.«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 447-941, уч. с.Малкелды-пов.на Бугаз.

8. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, уч. п.Аулиеколь -гр.Акмолинской обл.

9. «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377, уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.

10.«Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч.п.Чистополье-гр.Акмолинской обл.

11.«Тимирязево-Сарыколь-гр.Костанайской области» км. 0-31, уч. с.Тимирязево-гр.Костанайской области.

По всей республике работает 740 единиц техники.

При возникновении нештатной ситуации граждане могут обратиться по короткому номеру телефона 1403.



