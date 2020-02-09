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В связи с непогодой ограничено движение на трех участках дорог
9 Февраля 2020 20:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на трех участках дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.
Новости по теме81 человек спасено на дорогах Карагандинской области за прошедшую ночь На 11 участках республиканских трасс ограничено движение в связи с непогодой В связи с непогодой закрыто движение на 11 участках автодорог
Ограничено движение на следующих участках дорог:
1. «Алматы-Усть-Каменогорск» км 971-1068, уч. с.Калбатау Алматы-Усть-Каменогорск – пов. п.Касым-Кайсенова.
2. «Семей-Кайнар» км 8-266, уч. г. Семей - Кайнар.
3. «Екатеринбург-Алматы», км 1291-1426 (Жибек Жолы-Темиртау).
По всей республике работает 477 единиц техники.
Ключевые слова: Транспорт,
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