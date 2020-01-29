В связи с метелями 418 раз закрывались 44 участка автодорог Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с метелями 418 раз закрывались 44 участка автодорог Казахстана. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 20 января, в связи с ухудшением погодных условий, в большинстве регионов Казахстана, которые были затронуты, у нас 418 раз произошло закрытие автомобильных дорог на 44 участках. На всех участках были выставлены блок-посты, которые своевременно оповещали население, прибывающее к блок-постам, о том, что, в связи с ухудшением погодных условий, дороги закрыты. Многие приняли решение о возвращении в населенные пункты, некоторые остались и остаются на дорогах в ожидании улучшения погоды и очистки дорог. В пунктах обогрева было размещено более полторы тысячи человек. На данный момент остаются еще размещенными в городе Нур-Султан, в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях. В переметах по дорогам у нас находились более 2 930 автотранспортных средств, это легковой и грузовой транспорт, автобусы. Работа продолжается в круглосуточном режиме. В ряде регионов, в том числе в Нур-Султане, была объявлен режим чрезвычайной ситуации, в столице он сохраняется», – сказал Ю.Ильин.

По его словам, в Ерейментауском районе Акмолинской области оказались заблокированными более 100 единиц автотранспорта, в основном, большегрузные автомашины. Вчера в 14:30 часов дороги были, где возможно, расчищены, и эти автомашины доставлены до поселка Ново-Марковка, где были предоставлены продукты питания и ГСМ. Сегодня колонна в сопровождении дорожной техники и подразделений Комитета по чрезвычайным ситуаций прибыла в Нур-Султан.

В настоящее время на Павлодарском направлении в Нур-Султане остаются около 110 большегрузных автомобилей. Ожидается, что в течение ночи «КазАвтоДор» произведет очистку дорог и эта колонна, в сопровождении, будет направлена в Павлодарскую область. Большое скопление автомашин в прошедшие сутки было в городе Щучинск Акмолинской области – более 514 единиц легкового и грузового автотранспорта. Поскольку работает только правая сторона дороги Нур-Султан-Щучинск, было принято решение вывести эту колонну по встречной полосе. Около 15:00 часов эти автомашины прибыли в Нур-Султан.

Сейчас формируется колонна из более, чем 400 автомашин из Нур-Султана в сторону Борового. В сопровождении патрульной полиции, дорожных служб эта колонна будет отправлена и к вечеру доставлена в Боровое.

Сложной остается ситуация на трассе Нур-Султан-Атбасар. В районе Атбасара сосредоточено более 400 автомашин. Работа продолжается, и сегодня будет открыто движение в одном направлении, колонна будет выведена в направлении столицы. Эта трасса будет полностью открыта 30 января.

В населенных пунктах, где были проблемы с доставкой продуктов питания, вывозом пострадавших, больных оказывалась всесторонняя помощь подразделениями КЧС МВД. На технике высокой проходимости были доставлены пять рожениц в лечебные учреждения, и 10 больных, которым требовалась срочная госпитализация.

Как сообщил вице-министр, в связи с улучшением погоды сегодня произведен облет вокруг Нур-Султана в радиусе 150 километров комиссией с участием представителей «КазАвтоЖол», КЧС и СМИ. Сегодня также активно начала работать санитарная авиация, совершено уже более пяти вылетов. Ю.Ильин отметил, что метели прекращаются, но понижается температура воздуха до 30-35 градусов ниже нуля, поэтому МВД призывает всех граждан, запланировавших выезд, воздержаться от поездок, если нет острой необходимости в них, пока дороги окончательно не расчищены. В дальнейшем ожидается потепление и выпадение осадков в западных регионах РК в виде дождя и снега.