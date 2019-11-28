В связи с матчем «Астаны» и «Манчестер Юнайтед» в столице усилили работу общественного транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 ноября, в период проведения футбольного матча Лиги Европы УЕФА между ФК «Астана» и ФК «Манчестер Юнайтед» в столице усилена работа общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Астана LRT».

«В период проведения матча ожидается большое количество болельщиков. Поэтому усилена работа 8 городских и одного пригородного маршрута, а также будут курсировать 4 специальных маршрута Spot Shuttle Bus», - сообщает пресс-служба компании.

Увеличено количество автобусов на маршрутах №№ 10, 12, 28, 37, 40, 51, 53, 60 и 303.

Sport Shuttle Bus маршруты №№ 801, 802, 803 и 804 будут отправляться из следующих точек города: д/с «Бал бала» - ул. №167, зд. 5/1; ТД «Коктем» - пр. Богенбай батыра, зд. 34; ТРЦ «Аружан» - ул. Жансугурова, зд. 8/1; г/м «Строймарт»- район пересечения пр. Кошкарбаева-ул. Кудайбердыулы.

Сбор пассажиров с 20.00 до 21.00.

Схему движения специальных маршрутов №№ 801, 802, 803 и 804 можно посмотреть в приложении AstraBus.

Данные маршруты позволят болельщикам сократить время в пути и не тратить время в поисках парковочного места для авто. Стоимость проезда в Sport Shuttle Bus такая же, как и на обычных городских маршрутах.

В обратный путь автобусы будут поданы на первую линию стадиона «Астана-Арена» со стороны пр. Кабанбай батыра, а также на проезд проспекта Туран.

Фото: fcastana.kz