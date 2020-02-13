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В связи с коронавирусом таможня усилила санитарный контроль на внешних границах ЕАЭС

13 Февраля 2020 16:10
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В связи с коронавирусом таможня усилила санитарный контроль на внешних границах ЕАЭС

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с опасностью распространения коронавируса на таможенных постах «Тажен» и «Темир-баба» Мангистауской области дислоцированных на внешних границах Евразийского экономического союза усилены меры санитарно-карантинного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент государственных доходов Мангистауской области.

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В пунктах пропуска тщательно следят за состоянием въезжающих в страну граждан. Посты оснащены стационарными и переносными тепловизорами, имеются медкабинеты, снабжены необходимыми средствами, медицинские маски, специальные медицинские костюмы, комбинезоны и т.д.

Проведены обучения и инструктажи по действиям должностных лиц при срабатывании тепловизора при повышении температуры человека.

Как рассказал руководитель таможенного поста «Темир-баба» Ерсайын Алимбаев, на сегодняшний день пункт пропуска работает по обычному графику. Наряду с этим таможенный пост на постоянной основе взаимодействует с центральным аппаратом ДГД и СЭС Мангистауской области для оперативного реагирования на возможные изменения эпидемиологической ситуации.

Для предотвращения проникновения инфекции на территорию страны на таможенных постах в пунктах пропуска соблюдается санитарно-противоэпидемический режим: служебные помещения проветриваются, проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, а также стерилизация и дезинфекция помещений бактерицидными лампами, соблюдаются правила личной гигиены. При необходимости таможенники используют защитные маски и стерильные резиновые перчатки.

Эти меры помогут исключить случаи заражения коронавирусной инфекцией пересекающих границу граждан и самих таможенников, обеспечить бесперебойную работу пунктов пропуска Мангистауской области.

Коронавирусы — большое семейство вирусов, включающее более 30 видов. Они способны вызывать у человека различные заболевания — от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Свое название коронавирус получил от оболочки с шипами, напоминающими корону. В декабре 2019 года в Китае заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый вид коронавируса 2019-nCoV.


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Ключевые слова: Безопасность, Пневмония в Китае,
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