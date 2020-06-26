В связи с коронавирусом религиозные объединения РК обратились к верующим и всем казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано обращение членов Собрания представителей религиозных объединений Казахстана к верующим и всем гражданам страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

«Дорогие соотечественники! Братья и сестры!

В настоящий период все человечество на планете столкнулось с угрозой мирового масштаба – коронавирусной инфекцией COVID-19, классифицированной Всемирной организацией здравоохранения как пандемия.

В этой сложной ситуации, в которую пандемия коронавируса погрузила весь мир, мы, казахстанцы, проходим особые испытания, с которыми до настоящего времени наше общество не сталкивалось.

Предотвращение дальнейшего распространения COVID-19 стало нашей общей обязанностью.

После режима чрезвычайного положения и периода строгих карантинных мер в городах и регионах страны, люди постепенно начали возвращаться к прежнему ритму жизни.

Время показало, что пандемию можно преодолеть только сообща, путем соблюдения дальнейших карантинных мер, дисциплины и рекомендуемых правительством мер безопасности.

Однако сегодня мы наблюдаем легкомысленное отношение к требованиям санитарно-эпидемиологического режима, несмотря на неоднократные предупреждения и постоянные информационные сообщения.

В общественном транспорте люди зачастую находятся без средств индивидуальной защиты. В общественных местах взрослые и дети гуляют без масок, в ресторанах и кафе проводятся мероприятия с участием большого количества гостей.

К великому сожалению, все это привело к росту заболеваемости среди населения, которая наблюдается в стране, и как следствие, к росту числа пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания.

Во многих случаях несоблюдение мер безопасности происходит из-за распространения ошибочной информации, что опасный вирус COVID-19 не существует в природе, и это все мифы и выдумки. И поэтому нет необходимости соблюдать рекомендации специалистов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Действительно, вирус не виден и не ощущаем для человека, в связи с чем создается ложное впечатление, что нет никакой опасности.

Сегодня важным для всех нас является не поддаваться влиянию недостоверной информации, а опираться только на официальные источники.

Дорогие земляки!

Будучи представителями своих общин и призванными возвещать идеалы и ценности Всевышнего, мы напоминаем вам: важнейшей ценностью для Него являются жизнь и здоровье каждого из вас! Мы просим соблюдать все нормы и правила, которые предписывают санитарные службы.

Ибо в ситуации сегодняшних дней несоблюдение мер личной и общественной безопасности крайне опасно для здоровья и жизни каждого из нас, а также наших близких и родных, знакомых и просто окружающих нас людей. Нашу заботу о близких, любовь к родным и уважение к окружающим мы можем проявить только через обязательное соблюдение мер предосторожности.

Мы с вами прошли через многие трудности и испытания. Преодолевали и выходили из них с честью, когда осознавали свою высокую ответственность, необходимость сплоченности, взаимной поддержки и дисциплины.

Сейчас именно такой момент. И мы обязаны проявить ответственность и дисциплинированность, чтобы и это испытание преодолеть!

Сегодня все мы солидарны в молитвах за благополучие нашей страны и планеты, за здоровье и жизнь каждого их жителя, за возвращение к нормальной жизни, когда мы сможем снова обняться, заняться своей любимой работой и учебой, общаться с близкими.

Во имя скорого наступления этой долгожданной поры мы желаем всему казахстанскому народу мудрости, силы, мужества, Веры, Надежды, Любви!

Да благословит Всевышний и ниспошлет милость и милосердие всем живущим!»



