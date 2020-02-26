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В связи с гололедом жителей 7 регионов просят быть осторожными

26 Февраля 2020 22:07
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В связи с гололедом жителей 7 регионов просят быть осторожными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Об этом передает МИА «Казинформ».

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В связи с выпадением осадков в виде дождя и заморозками в ночное время суток образуется гололед в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Вследствие

чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также

получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

«Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Пожилым людям нужно использовать трость с резиновым наконечником или шипами», - добавили в КЧС.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Актюбинская область, Карагандинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Транспорт, Безопасность, Погода,
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Гульмира Байзакова

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