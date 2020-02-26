В связи с гололедом жителей 7 регионов просят быть осторожными
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Об этом передает МИА «Казинформ».
В связи с выпадением осадков в виде дождя и заморозками в ночное время суток образуется гололед в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Вследствие
чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также
получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.
«Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Пожилым людям нужно использовать трость с резиновым наконечником или шипами», - добавили в КЧС.
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