В связи с гололедом жителей 7 регионов просят быть осторожными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Об этом передает МИА «Казинформ».

В связи с выпадением осадков в виде дождя и заморозками в ночное время суток образуется гололед в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Вследствие

чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также

получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

«Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Пожилым людям нужно использовать трость с резиновым наконечником или шипами», - добавили в КЧС.