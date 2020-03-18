В связи с ЧП заявления на получение услуг Минтруда можно подать онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введенным в Казахстане чрезвычайным положением Министерство труда и социальной защиты населения РК предоставляет возможность онлайн-подачи заявлений на получение услуг, предоставляемых в бумажном виде. Мера вводится для исключения физического контакта в целях недопущения распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изменения, в первую очередь, коснутся следующих услуг:

1. Назначение пенсионных выплат по возрасту;

2. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты;

3. Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами;

4. Назначение государственной адресной социальной помощи;

5. Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

6. Назначение госпособия многодетным семьям.

Для подачи заявления на получение услуги, оказываемой в бумажном формате, необходимо авторизоваться на портале egov.kz при помощи электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). Далее в правом верхнем углу при наведении курсора на ФИО раскроется список, необходимо нажать на «Электронные обращения».

Далее нужно воспользоваться кнопкой «Заказать услугу онлайн», после чего откроется личный кабинет со всеми созданными обращениями. В этом же разделе можно создать новую заявку, воспользовавшись соответствующей кнопкой.

На странице создания нового обращения необходимо будет заполнить следующие поля:

- почтовый адрес – адрес фактического проживания автора обращения (населенный пункт, улица, номер дома, квартиры);

- телефон – мобильный телефон автора обращения;

- регион – из выпадающего списка выбирается регион, в котором находится целевой государственный орган;

- получатель – наименование государственного органа, куда направляется обращение по получению услуги;

- содержание – наименование государственной услуги;

- файл – приложения к обращению: скан-копии документов, необходимых для получения государственной услуги.

Завершающим действием будет подпись заявки с помощью ЭЦП. Нажмите на кнопку «Выбрать сертификат» и выберите файл, имя которого начинается с «RSA…», затем система потребует ввести пароль.

В результате подачи обращения статус заявки отобразится в личном кабинете.

При возникновении вопросов работники центров обслуживания населения или центров занятости населения позвонят гражданину по видеозвонку через мессенджер Whatsapp.

Напомним, ряд услуг МТСЗН РК можно получить в электронном формате: на портале egov.kz, через SMS-сообщения, Telegram-бот EgovKzBot2.0.