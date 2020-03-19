В связи с ЧП бизнес вынужден нарушать договорные обязательства – НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предприниматели массово обращаются в НПП «Атамекен» за помощью. Об этом сообщил директор департамента правовой защиты предпринимателей НПП «Атамекен» Шынгыс Темир в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За несколько дней к нам поступило 5 660 обращений, из них большая часть, это субъекты малого бизнеса – 85%, средний бизнес – 13%, крупный бизнес – 2%», - уточнил Шынгыс Темир.

Он также озвучил основные проблемы, по которым бизнес обращается.

«Самая основная проблема, это бизнес жалуется на то, что в связи с введенным режимом ЧП, он вынужден нарушать договорные обязательства, он вынужден отправлять работников в бессрочные отпуска, у него возникают обязательства по арендной плате, по оплате труда, по коммунальным услугам и так далее», - пояснил Шынгыс Темир.