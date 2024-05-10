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    10:33, 10 Май 2024 | GMT +6

    В свои дома вернулись после паводков 54 276 казахстанцев

    Паводки, дом, Костанай, ущерб, подтопления, наводнения
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    За сутки в городе Петропавловск и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области отведена и откачана вода из 451 домови 43 дворовых территорий, продолжается откачка из подтопленных 784 домов и 364 дворовых территорий. Всего откачано 255 512 куб. метров воды. Вода в селах Затон, Бесколь, Кривозерка Кызылжарского района домов и дворовых территории полностью отведана и откачана, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В городе Кульсары Атырауской области за сутки откачана вода из 6 домов, продолжается откачка из подтопленных 14 домов. Всего откачано 43 181 куб. метров воды. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе осталось возвести 2 км дамб, работы продолжаются.

    В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 2 100 мешкотар и 240 тонн инертных материалов.

    По республике отведено и откачано 17 637 млн куб метров талой воды из 10 470 жилых домов и 3 258 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 54 276 человек. 5 284 человек остаются в пунктах временного размещения.

    В противопаводковых работах задействовано 10 115 человек и 1 032 единиц техники, 321 водооткачивающих средств и 60 плавательных средств, 4 воздушных судов.

    Проводятся дезинфекционные работы в осушенных домах и территориях.

    Теги:
    МЧС Наводнение Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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