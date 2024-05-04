В свои дома вернулись 48 750 пострадавших от паводков казахстанцев

Представитель МЧС Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Паводковая ситуация в районе Алтай Восточно-Казахстанской области стабилизировалась. Благодаря круглосуточным превентивным работам вода отведена из всех подтопленных придомовых территорий. Всего уложено 370 штук мешкотары, отсыпано 1335 тонн инертных материалов, с помощью мотопомп откачано 27 800 кубометров воды. В целом по области реки не превышают уровень критических отметок. В Атырауской области продолжаются берегоукрепительные работы. За последние 5 дней в г. Кульсары отведена и откачана вода из 176 домов. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 180 домов в круглосуточном режиме с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

В городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, по его словам, продолжается откачка воды из подтопленных территорий.