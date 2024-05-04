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    10:42, 04 Май 2024 | GMT +6

    В свои дома вернулись 48 750 пострадавших от паводков казахстанцев

    В свои дома вернулись 48 750 пострадавших от паводков казахстанцев
    Фото: кадр из видео

    Представитель МЧС Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Паводковая ситуация в районе Алтай Восточно-Казахстанской области стабилизировалась. Благодаря круглосуточным превентивным работам вода отведена из всех подтопленных придомовых территорий. Всего уложено 370 штук мешкотары, отсыпано 1335 тонн инертных материалов, с помощью мотопомп откачано 27 800 кубометров воды. В целом по области реки не превышают уровень критических отметок. В Атырауской области продолжаются берегоукрепительные работы. За последние 5 дней в г. Кульсары отведена и откачана вода из 176 домов. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 180 домов в круглосуточном режиме с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

    В городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, по его словам, продолжается откачка воды из подтопленных территорий.

    — По республике отведена и откачана вода из 8 378 жилых домов и 2 994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 251 человек и 1 428 единиц техники, 239 водооткачивающих средств и 75 плавательных средств, 4 воздушных судна, — добавил А. Шарип.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Северо-Казахстанская область Петропавловск Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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