В своем Послании Президент уделил особое внимание сфере прав человека - Марат Башимов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Национального совета общественного доверия Марат Башимов прокомментировал Послание Президента РК от 1 сентября 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В своем Послании Президент уделил особое внимание сфере прав человека. Надо поднять все права человека, в том числе конституционные. В целом круг прав человека широк. Вопросы гендерного равенства, взаимоотношений в семье, защиты детей от насилия находят свое отражение в поручениях Президента», - сказал Марат Башимов после заседания НСОД.
«На этот раз Глава государства выступил с инициативами по расширению компетенции представителей прокуратуры. Единственным органом, защищающим конституционные права граждан, является прокуратура. На мой взгляд, в этом плане работают представители прокуратуры. Но его уровень все-таки надо поднять и повысить прозрачность. Народ должен знать работу представителей прокуратуры», - подчеркнул спикер.
Он также отметил, что Президент в своем Послании сказал об административной юстиции.
«Эту инициативу непосредственно поддержал и продвигает Президент. Это опыт, который есть во всех развитых государствах. Этот механизм приведет весь государственный аппарат к правопорядку. Нередки факты вынесения постановлений, противоречащих правам граждан. До принятия норм закона рассматриваются изменения, предусматривающие строгое соответствие Конституции. Это инициирует и сам Конституционный совет», - заключил М. Башимов.
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