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В Суринаме протестующие ворвались в здание парламента

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Февраля 2023, 22:08
В Суринаме протестующие ворвались в здание парламента

БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Несколько десятков участников антиправительственных протестов ворвались в здание парламента Суринама, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

По данным агентства Reuters, на улицах Парамарибо еще несколько сотен человек устроили беспорядки и столкновения с полицией. Сообщается о нанесении материального ущерба зданию парламента и разграблении магазинов.

Беспорядки начались во время марша против правительственных мер по сокращению бюджетных расходов, в том числе ликвидации субсидий. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Правительство Суринама осудило беспорядки и пообещало привлечь к ответственности причастных к нападению на здание парламента.


Фото: Palácio do Planalto from / Wikimedia
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