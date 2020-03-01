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В Суперлиге Казахстана по настольному теннису лидируют костанайцы

1 Марта 2020 13:45
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В Суперлиге Казахстана по настольному теннису лидируют костанайцы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты очередного дня открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

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Павлодарский спортивный комплекс «Баянтау» в эти дни принимает на своей площадке участников Открытого командного чемпионата Казахстана (Суперлига) по настольному теннису.

29 февраля состоялся матч лидеров первого дня соревнования, где костанайский «Шолак-Терек» сражался с шымкентской «Sigma». Встреча получилась напряжённой. Ниже представлены результаты игры.

Дастан Кенжигулов («Шолак-Терек») - Илья Исаков («Sigma») 3:2.

Илья Жидков («Шолак-Терек») – Антон Естефейкин («Sigma») 2:3.

Сагантай Курмамбаев («Шолак-Терек») - Илья Исаков («Sigma») 1:3.

Дастан Кенжигулов («Шолак-Терек») – Бакдаулет Акимали («Sigma») 3:1.

Парный разряд

«Шолак-Терек» (Илья Жидков, Сагантай Курмамбаев) - «Sigma» (Антон Естефейкин, Бакдаулет Акимали) 3:1.

Общий счёт противостояния 3:2 и костанайцы с шестью победами в шести играх возглавили турнирную таблицу. За ними следуют «Жетысу» (Алматинская область), «Sigma» (Шымкент), «Астана» (Нур-Султан), «Greenwill» (Актобе), «Хван Ман-Гым» (Ташкентская область, Узбекистан), Караганда, «Тигры» (Масанчи, Жамбылская область), «Рой клуб» (Бишкек, Кыргызстан), ЦПОР (Шымкент).

В Алматы параллельно с Павлодаром проходит чемпионат страны, но в Высшей лиге. Там соперничают друг с другом мужские и женские клубы, всего их 19.



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Ключевые слова: Костанайская область, Павлодарская область, Спорт,
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