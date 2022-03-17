В сумке с двойным дном пытались вывезти свыше 400 тысяч долларов США – КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках выполнения Указа Президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» 15 марта т.г. пограничниками в международном аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тысяч долларов США, часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В период с 25 января 2022 года по настоящее время Пограничной службой КНБ предотвращён вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 миллионов тенге.

Пограничная служба КНБ напоминает о необходимости соблюдения требований финансового законодательства РК во избежание правонарушений при выезде за границу.