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    19:32, 16 Март 2022 | GMT +6

    В сумке с двойным дном пытались вывезти свыше 400 тысяч долларов США – КНБ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках выполнения Указа Президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» 15 марта т.г. пограничниками в международном аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тысяч долларов США, часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В период с 25 января 2022 года по настоящее время Пограничной службой КНБ предотвращён вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 миллионов тенге.

    Пограничная служба КНБ напоминает о необходимости соблюдения требований финансового законодательства РК во избежание правонарушений при выезде за границу.


    Теги:
    Закон и право КНБ Аэропорт Общество Происшествия Правоохранительные органы
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