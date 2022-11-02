Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

В суды предъявлены 13 исков о возврате государству имущества на 13,5 млрд тенге

2 Ноября 2022, 19:20
В суды предъявлены 13 исков о возврате государству имущества на 13,5 млрд тенге
2 Ноября 2022, 19:20

В суды предъявлены 13 исков о возврате государству имущества на 13,5 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством генерального прокурора состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры РК.

Открывая мероприятие, Берик Асылов проинформировал о результатах работы комиссии за пять месяцев текущего года. В частности, государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 630 млрд тенге. Из стран дальнего зарубежья возвращено порядка 400 млн долларов.

По актам надзора возвращено более 140 тыс. гектаров незаконно предоставленных или неиспользуемых по целевому назначению земельных участков на сумму 5 млрд тенге.

В таможенной сфере по результатам прокурорской проверки в бюджет поступило 57 млрд тенге.

В суды предъявлены 13 исков о возврате государству имущества стоимостью в 13,5 млрд тенге.

В Верховный Суд внесено 23 протеста по пересмотру судебных актов, состоявшихся в пользу олигополий. На сегодняшний день из них удовлетворено 16. По ним ожидается пополнение бюджета на 23 млрд тенге. Еще 7 протестов находятся на рассмотрении.

Глава надзорного органа особо подчеркнул роль каждого уполномоченного органа, задействованного в реализации поручения Главы государства в данной сфере.

Он также напомнил, что каждое решение комиссии по возврату активов должно приниматься взвешенно и только в рамках требований закона, не допуская фактов вмешательства и давления на добросовестный бизнес.

По итогам заседания приняты решения по дальнейшему повышению эффективности работы Комиссии.

Фото: twitter.com/Asylov_GenPr



Новости по теме
Порядок организации опросов в период проведения выборов разъяснили в Генпрокуратуре
На каком основании Генпрокуратура может «заморозить» зарубежные активы
Глава государства принял Генерального прокурора РК
Читайте также
Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц
Порядок организации опросов в период проведения выборов разъяснили в Генпрокуратуре
На каком основании Генпрокуратура может «заморозить» зарубежные активы
Расследование январских событий, победы казахстанских спортсменов – чем запомнилась минувшая неделя в РК
Глава государства принял Генерального прокурора РК
Карим Масимов не может претендовать на суд присяжных
Ряд назначений произвели в Генеральной прокуратуре РК
Сколько оружия похитили из резиденции Президента РК во время январских событий
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору