Чиновники в Павлодаре вымогали деньги на банкет журналистам

В суде выступили свидетели по делу заместителя акима города Павлодара Арслана Калиякбарова. Свою версию событий рассказал сельский аким, а также - личный помощник и по совместительству брат подсудимого. На вопросы судьи ответили понятые, которые присутствовали при задержании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в июне замакима Павлодара задержали по обвинению в получении взятки. Позже в Антикоррупционной службе назвали сумму – 1,8 миллиона тенге.

Арслана Калиякбарова обвиняют в том, что он требовал деньги у местного предпринимателя за покровительство при проведении ремонта трех улиц в пригородном селе Кенжеколь. За этот участок отвечала компания ТОО «Строй Болашак», которой руководит предприниматель Жанибек Кожахметов.

Одновременно ремонтом улиц и других объектов в Кенжеколе занимались несколько фирм. Как выяснилось во время суда, замакима дважды приезжал проверить, как проводятся работы. Замечания у него были не только к фирме Кожахметова, но и к другим подрядчикам. Об этом заявил и местный аким, выступавший в роли свидетеля.

На участке, где работал «Строй Болашак» Арслан Калиякборов отметил плохое качество щебня: якобы используется не та фракция, которая прописана в технической документации. Акиму селького округа он поручил проконтролировать, чтобы подрядчик собрал щебень и все исправил. Деньги до этого призвал не выплачивать.

Тем не менее, в начале июня за выполненную часть работ фирме Кожахметова заплатили около 18,2 миллионов тенге.

Затем руководителя фирмы пригласил на личную встречу замакима города. Встретились они на улице, и, как уверяет Кожахметов, его, как предпринимателя, попросили оказать помощь – оплатить банкет для журналистов в их профессиональный праздник. Калиякбаров озвучил сумму в 1,7 – 1,8 миллиона тенге.

Предприниматель ответил, что денег у него нет. Но тогда ему намекнули на сумму, полученную за ремонт в Кенжеколе. Решив, что если откажется платить, ему не дадут нормально работать, Кожахметов обратился в столичный Антикор. Из действий замакима и переписки в Whatsapp предприниматель сделал вывод, что от него хотят получить откат в размере 10% от суммы полученной за ремонт.

Первая встреча с Калиякбаровым состоялась 13 июня, а следующая - уже 14 июня в акимате. Деньги чиновнику предприниматель передал в комнате отдыха при служебном кабинете, положив купюры под диванную подушку. На следующий день предприниматель передал остаток суммы – 800 тысяч тенге.

15 июня Калиякбарова задержали, миллион тенге обнаружили в багажнике служебной машины, 800 тысяч – в комнате отдыха. Также в багажнике нашли пневматическое оружие.

Первое заседание прошло в городском суде №2. Приглашенный в качестве свидетеля аким сельского округа Медет Сансызбаев, подтвердил, что Калиякбаров приезжал в Кенжеколь дважды. У него действительно были претензии к размеру щебня, и он требовал остановить работу и заменить щебень.

- Разговаривали насчет качества, что щебень не соответствует. Арслан Сержанович сказал, что визуально размер не совпадает, - сказал свидетель.

Аким сельского округа отметил, что сертификат и заключения у предпринимателя были, но не было рабочих журналов. При этом совещания по качеству ремонта дорог также проводились на уровне города, и там замечания по Кенжеколю тоже озвучивали.

Во время суда Сансызбаев уточнил, что, когда проходил конкурс, других желающих браться за ремонт улиц не было. Работать предстояло по сметам за 2021 год, цены с того времени выросли. В итоге на конкурс в итоге вышла одна фирма. Сейчас дороги сданы, но у специалистов есть определнные претензии к качеству.

С потерпевшим предпринимателем Санзызбаев был знаком и раньше. Ранее фирма занималась ликвидацией стихийной свалки в селе, а после Кожахметов купил у него дом за 8 миллионов тенге, чтобы туда перевезти родителей.

Также на суде опросили помощника замакима. Подсудимому он приходится двоюродным братом. Хотя молодой человек официально числился инспектором по делопроизводству, он фактически выполнял обязанности личного помощника: составлял рабочий график Калиякбарову, организовывал рабочие поездки. На протяжении полутора месяцев он подменял водителя, вышедшего на больничный. Мужчина лишился ноги и получил инвалидность.

Свидетель объяснил, что согласился временно заменять водителя, пока не найдут нового сотрудника. Во время задержания единственный ключ от служебной машины находился именно у помощника замакима.

Обыск проводился на парковке акимата. Помимо помеченных специальным составом купюр, которые нашли в багажнике Kia Sorento, в бардачке обнаружили еще 100 тысяч тенге и портмоне Калиякбарова. Молодой человек объяснил, что в бардачке была его зарплата, деньги он возил с собой, чтобы оплатить ипотеку. Из багажника изъяли пистолет. На вопрос прокурора свидетель ответил, что точно не знает, принадлежит оружие Калиякбарову или кому-то еще.

- Деньги обнаружили в багажном отсеке – миллион. В салоне нашли портмоне шефа. Оттуда тоже изъяли деньги, их пересчитывали, показывали, - рассказал помощник замакима.

Свидетель заявил, что не знает, откуда взялся миллион тенге в багажнике, поручений от подсудимого убрать деньги в машину не получал.

На данный момент заслушаны не все свидетели по делу. Следующее заседание состоится 4 октября.