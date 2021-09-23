В суде рассказали о долгах алматинского стрелка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стрелявший в судоисполнителей и участковых Игорь Дужнов был ответчиком по шести гражданским спорам и 27 материалам. Об этом сообщили в Алматинском городском суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2014-2021 годах Игорь Дужнов выступал ответчиком в судах республики по шести гражданским делам и 27 материалам (18 представлениям ЧСИ и 9 санкциям на постановления о наложении ареста на имущество и приводе должника). Дужнов длительное время (3-6 лет) не возвращал долги. Это явилось основанием обращения в течение последних 7 лет двух граждан около 6,5 млн тенге и двух юридических лиц (ТОО – 5 млн и банк – 118 млн) с исками к нему в суды», - сообщили в горсуде.

По трем вступившим в законную силу решениям судов с Дужнова всего взыскано почти 130 млн тенге. Но Дужнов был ответчиком и по трем другим делам: иску банка «об обращении взыскания на имущество», а также двум искам граждан «о признании суммы общим долгом супругов и выселении его семьи».

«27 раз судебные исполнители обращались в суды с требованиями наложить аресты и принять иные меры для принудительного исполнения Дужновым судебных актов. Частные судебные исполнители просили определить доли должника в общем совместном имуществе и изменить способы и порядок исполнения решения суда», - добавили в горсуде.

В отношении А. Демирчян, кроме упомянутых в информации Алматинского горсуда 4 гражданских дела и 22 материала, иных судебных актов о взыскании сумм не было.

Напомним, 20 сентября 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

В сети появилось видео момента захвата стрелка.

По данному факту возбуждено два уголовных дела (статьи: «убийство» и «нападение на представителя власти»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Алматинский горсуд ранее также прокомментировал инцидент с убийством пяти человек. Кроме того, городской суд опубликовал разъяснение спора между Игорем Дужновым, его супругой Анаид Демирчян и банком «БЦК».